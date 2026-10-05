Tras el cierre del TREP, el TSJE inicia hoy la revisión de actas e impugnaciones

En una entrevista, Fausto Von Streber, director de Informática del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), señaló que el TREP (Transmisión de Resultados Electorales Preliminares) logró procesar más del 99% de las actas a nivel nacional tras los comicios municipales de Paraguay.

Asimismo, manifestó que, a pesar de los inconvenientes técnicos provocados por inclemencias del tiempo e interrupciones en la señal telefónica en distintas localidades, el plan de contingencia previsto por la institución permitió canalizar casi la totalidad de los datos.

En este sentido, explicó que la meta de cobertura se cumplió satisfactoriamente. Las pocas mesas que no se transmitieron vía digital o por voz respondieron a fallas operativas puntuales durante el cierre de mesas.

Un ejemplo de ello ocurrió en la Capital, donde los miembros de una mesa guardaron el certificado TREP directamente dentro del sobre oficial antes de entregarlo al acopiador.

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Con el cierre del conteo preliminar, la autoridad destacó el compromiso del equipo técnico para superar los imprevistos logísticos y agregó que la labor realizada por el personal del TSJE y el respaldo de entes como la ANDE aseguraron que la ciudadanía contara con cifras rápidas, transparentes y confiables pocas horas después de concluidas las votaciones.

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Inicio del juzgamiento oficial y disputas muy ajustadas en varias localidades

Por otro lado, habló sobre el juzgamiento de actas que es otra etapa crucial que comienza esta misma tarde tanto en Capital como en los distintos Tribunales Regionales del país. Esta fase definirá de forma legal los municipios que registraron marcadas paridades entre candidatos, como el caso de San José Obrero, definido preliminarmente por un solo voto o Villa Florida, donde la brecha es de apenas seis votos.

“El juzgamiento oficial se apoya en los datos del TREP, pero utiliza un sistema de cómputo propio. En cada tribunal, tres magistrados abren los sobres, extraen el acta oficial y verifican todo el expediente electoral junto a los apoderados para resolver eventuales impugnaciones. Una vez corroborados los datos, se asienta el resultado definitivo y el Tribunal de la circunscripción, instancia única de juzgamiento, emite la resolución con los ganadores”, precisó.

En ese contexto, aseveró que en esta instancia se evaluarán también los denominados “votos a computar”, que corresponden a aquellas papeletas cuyo chip electrónico no pudo ser leído por la máquina durante el escrutinio. Estas actas especiales firmadas por los miembros de mesa serán revisadas una a una, lo que podría resultar determinante en las localidades con margen de diferencia mínimo.

Solo 89 votos “a computar” en Capital

Respecto al nivel de concurrencia a las urnas, señaló que en la Capital se registró un 55% de participación. El TSJE indicó que las cifras completas por distrito se encuentran consolidadas de manera individual para que la ciudadanía pueda consultar el desempeño de cada región.

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En cuanto a los votos nulos contabilizados en la Capital, que sumaron 917, aclaró que responden principalmente a causas normativas como la falta de firmas de las autoridades de mesa en la boleta. También se generan cuando el elector no completa el proceso de emisión o devuelve la papeleta sin las marcas correspondientes impresas por la máquina.

En otra línea, se refirió a los “votos a computar”, correspondientes a las papeletas cuyo chip no pudo ser leído durante el escrutinio en la máquina. Para estos casos, refirió que las autoridades de mesa deben registrar el resultado manualmente en un acta especial firmada por los miembros. Esos votos no se suman en el escrutinio inicial, sino que se examinan en la etapa de juzgamiento para verificar si cumplen los requisitos e ingresar al sistema.

Finalmente, señaló que si bien en Capital solo se registraron 89 votos bajo esta condición, lo que difícilmente altere los resultados, este procedimiento sí podría resultar determinante en aquellos municipios donde la diferencia entre candidatos es mínima.