Sindicalistas exigen que Junta de Asunción apruebe contrato colectivo antes de que asuma Sole Núñez

El Sindicato de Trabajadores de la Municipalidad de Asunción (Sitrama) se declaró en asamblea permanente y anunció que paralizarían totalmente los servicios en la comuna a través de una huelga general en caso de que la Junta Municipal no homologue el contrato colectivo de trabajo.

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El conflicto se centra en el debate presupuestario y el ajuste de los beneficios laborales. Frente a las versiones sostenidas por concejales como Álvaro Grau, quienes afirman que el impacto económico del contrato colectivo representaría un gasto de G. 38.000 millones para la comuna, el secretario general del Sitrama, Alberto Gaona, desmintió dicha cifra.

“No es como plantea Álvaro Grau, que supuestamente son 38.000 millones y no es así. Es 11.738 millones. En lo que sí afecta directamente es con respecto al seguro médico, también al pago por antigüedad y un tercer ítem más”, explicó el dirigente sindical.

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Tensión por declaraciones sobre la PMT

Durante la entrevista, Gaona también abordó la preocupación del sector sindical ante las recientes declaraciones de la intendente electa Soledad Núñez respecto al personal municipal y la intención de eliminar la Policía Municipal de Tránsito (PMT).

“Donde termina el derecho de Soledad Núñez y los compañeros, empieza nuestro derecho y viceversa. Estamos en un estado de derecho y tiene que haber respeto mutuo”, lanzó.

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“Ella le está faltando el respeto al trabajador al plantear que va a terminar con esa dirección. Habla de planilleros, perfecto. Vamos a ponernos al lado de Núñez cuando le saquen a los planilleros. Nunca estuvimos a favor de eso, siempre fue una expresión clara y fuerte por parte nuestra que no queremos planilleros”, aseveró.

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Gaona remarcó que el contrato colectivo ya cuenta con la firma de la Intendencia y que únicamente aguardan el dictamen y la posterior aprobación formal en el cuerpo legislativo de la ciudad.

“Acá no importa ya Luis Bello o Soledad Núñez. El contrato ya está firmado. Solamente falta la homologación de la Junta Municipal. Con argumentos sólidos y válidos”, expresó.

Los concejales de este periodo tienen cuatro sesiones ordinarias para tratar el tema antes que asuman las autoridades electas el domingo pasado, lo cual está previsto para los primeros días de noviembre. En el orden del día de la sesión de este miércoles, no figura el tratamiento del contrato colectivo.

“Vamos a parar Asunción”

Respecto a los pasos a seguir, el líder de Sitrama aclaró que se encuentran realizando reuniones sectoriales para definir el alcance de las medidas de fuerza en caso de no obtener una respuesta favorable de las autoridades municipales.

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“Si hiciera falta, nosotros sí vamos a llegar a una medida de fuerza porque vamos a pelear con todo lo que tenemos por la homologación y la legalización de contrato con los trabajadores. Si no lo hacen, vamos a parar la ciudad de Asunción”, advirtió Gaona.