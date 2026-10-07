“Castratón nacional” será la próxima semana y estas son las sedes habilitadas

El jueves 15 y viernes 16 de octubre próximo, en Asunción y el departamento Central se realizará la “castratón nacional” de mascotas, según anunciaron desde Defensa Animal.
Las sedes habilitadas se distribuyen entre Asunción, San Lorenzo, San Antonio, Fernando de la Mora, Itauguá, Nueva Italia, Capiatá, Luque, Limpio, Itá y Ñemby.
En caso de no alcanzar esta ocasión, la institución asegura que a futuro se programarán más jornadas en la capital, al igual que en Central y también en otros departamentos del país.
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Requisitos para la castración
De igual manera, para acceder a la castración de gatos y perros, se tendrán en cuenta los siguientes criterios:
- Ayuno obligatorio: los pacientes deben contar con un mínimo de 10 horas de ayuno previo a la cirugía.
- Edad: serán aptos desde los 6 meses
- Condición corporal: es requisito indispensable contar con una condición corporal apropiada.
- Estado de salud: se descartarán pacientes que presenten signos clínicos de alguna patología o enfermedad.
- Control de parásitos: no se realizarán cirugías en animales con una carga moderada a alta de ectoparásitos (pulgas, garrapatas, etc.).
“Todos los animales serán evaluados previamente por los profesionales veterinarios, quienes tras la revisión correspondiente determinarán de forma definitiva si el paciente es o no apto para el procedimiento quirúrgico”, sostiene defensa animal.
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