¿Los gatos también pueden detectar enfermedades como los perros?

Sí, los gatos pueden percibir cambios físicos y emocionales en las personas, pero no está demostrado que puedan detectar enfermedades de forma fiable ni que sustituyan un diagnóstico médico. Los casos de felinos que “avisaron” un cáncer, una crisis epiléptica o una bajada de azúcar son, por ahora, relatos aislados y no una herramienta clínica validada.

La diferencia con los perros es importante: existen investigaciones sobre perros entrenados para identificar compuestos químicos asociados con algunas enfermedades. En gatos, en cambio, faltan estudios amplios, controlados y reproducibles que midan esa capacidad.

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Qué puede notar un gato en una persona enferma

Los animales no necesitan comprender una enfermedad para registrar que algo cambió. Un cuadro de fiebre, estrés, dolor, alteraciones hormonales o ciertos tratamientos puede modificar el olor corporal, la temperatura de la piel, la transpiración, la forma de caminar, la voz y los horarios de una persona.

El olfato felino es mucho más sensible que el humano y está adaptado a captar señales químicas relevantes para su supervivencia y su vida social. Además, los gatos conocen muy bien las rutinas de quienes conviven con ellos. Si una persona permanece más tiempo en cama, se mueve con lentitud o huele distinto, el animal puede acercarse, mantenerse distante o modificar su conducta.

También interpretan señales visuales y auditivas. Investigaciones sobre cognición felina han mostrado que los gatos pueden distinguir cambios en la voz y las expresiones de sus cuidadores. Eso ayuda a explicar por qué algunos parecen reaccionar ante el malestar, la tristeza o la ansiedad, sin que eso implique que sepan cuál es el diagnóstico.

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¿Pueden oler el cáncer, la diabetes o una convulsión?

No hay evidencia científica suficiente para afirmar que los gatos detecten cáncer, diabetes, epilepsia o enfermedades infecciosas con precisión diagnóstica. La idea suele surgir de historias llamativas: un gato que insiste en acostarse sobre una zona del cuerpo o que se comporta de manera extraña antes de una crisis.

Es posible que, en algunos casos, responda a cambios químicos —como compuestos orgánicos volátiles presentes en el aliento, la piel o la orina— o a alteraciones de conducta previas a un episodio médico. Pero esa hipótesis no equivale a una prueba.

Incluso en perros, la detección médica requiere entrenamiento específico y los resultados científicos varían según la enfermedad y el método de estudio.

Cuando el comportamiento del gato preocupa, pero la señal puede ser otra

Un gato que sigue a una persona por la casa, maúlla más, se acurruca sobre su cuerpo o evita el contacto no necesariamente está “advirtiendo” una enfermedad. Puede reaccionar a una nueva rutina, a una tensión en el hogar, a cambios de olor provocados por medicamentos o incluso a su propio malestar.

Si el cambio coincide con síntomas persistentes en una persona —dolor, cansancio extremo, pérdida de peso, desmayos o alteraciones neurológicas— corresponde consultar con un profesional de salud. La conducta del gato puede llamar la atención sobre un cambio, pero no permite identificar su causa.

Qué hacer si el gato cambia su conducta de forma repentina

Conviene observar cuándo empezó el cambio, qué lo desencadena y si afecta a una sola persona. Al mismo tiempo, hay que revisar la salud del propio animal: el aumento de apego, la irritabilidad o el aislamiento también pueden ser signos de dolor, estrés o enfermedad felina.

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La observación de un gato puede ser valiosa porque conoce la vida cotidiana de su familia. Pero la regla veterinaria y médica es clara: un comportamiento inusual merece atención, no interpretaciones diagnósticas.