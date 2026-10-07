Pronóstico de tormentas: esto dice el Ministerio de Trabajo a los empleadores

Desde Meteorología nuevamente se anuncian lluvias y tormentas fuertes a nivel país, por lo que el MTESS insta tanto a los empleadores como a los trabajadores a “extremar las medidas de prevención”.

Ante la probabilidad de lluvias, tormentas eléctricas, ráfagas de viento y otros fenómenos de tiempo severo “se recomienda evitar o suspender temporalmente las tareas que impliquen exposición a riesgos” como trabajos al aire libre, en alturas, sobre estructuras metálicas o vinculadas a instalaciones y equipos eléctricos hasta que existan condiciones seguras para su realización.

El Ministerio de Trabajo también solicita a los empleadores considerar criterios de tolerancia y flexibilidad ante eventuales llegadas tardías o dificultades de desplazamiento ocasionadas por lluvias intensas, raudales u otras situaciones que puedan comprometer la seguridad de los trabajadores durante su traslado.

“La protección de la vida y la integridad de los trabajadores debe ser prioritaria. El MTESS recomienda mantenerse atentos a los avisos y actualizaciones oficiales de la Dirección de Meteorología e Hidrología”, apuntan.

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¿Qué anuncia Meteorología?

En la última alerta emitida por la Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) durante las primeras horas de la madrugada de este jueves un sistema de tormentas ingresará desde los departamentos ubicados al sur de la Región Oriental.

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El fenómeno afectará progresivamente al centro y norte de la mencionada incluyendo Central y Asunción. Incluso se esperan vientos de hasta 120 km/h. Tampoco se descarta la ocurrencia puntual de otros fenómenos, como ráfagas de viento y/o caída de granizos.

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