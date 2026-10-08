JEM enjuicia y pide suspender a juez por presunto pedido de coima de US$ 30.000

A partir de este jueves el juez de primera instancia en lo Civil y Comercial de Santa Rosa del Aguaray (San Pedro), Nelson Antolín Mercado Portillo, es sujeto pasivo de enjuiciamiento por la presunta comisión de hecho punible – cohecho pasivo (coima) - en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), por decisión unánime.

La propuesta de iniciar de oficio el enjuiciamiento al magistrado fue del ministro de la Corte y vicepresidente 1° Manuel Ramírez Candia, quien también mocionó que el proceso en el órgano constitucional quede suspendido a las resultas del proceso penal y también, solicitar a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), la suspensión de Mercado en el cargo.

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El órgano juzgador había tomado conocimiento el 12 de marzo de 2026, sobre el caso que involucra al juez Nelson Mercado, con relación a un supuesto pedido de coima de US$ 30.000 a la abogada Ilsa Paredes, a cambio de emitir una resolución favorable en un proceso de regulación de honorarios.

Previa a la sesión del JEM, de este jueves, trascendió la versión de que estaba todo listo para que los miembros del órgano constitucional “blanqueen” al juez Mercado, con la remisión del caso al archivo. Sin embargo, tal cosa no ocurrió y se inició el enjuiciamiento de oficio.

“Sospecha más que razonable”, dice Ramírez sobre supuesto pedido de coima

Al momento de fundamentar su voto, Manuel Ramírez Candia refirió que “en el teléfono de la abogada se constata la existencia de un mensaje que corrobora que el magistrado pidió US$ 30.000 y que ya se le entregó US$ 15.000”.

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“El hecho referido genera la sospecha más que razonable, además con una prueba que tiene que ser objeto de pericia, dentro del marco de la investigación, corrobora o genera la sospecha razonable de la comisión del hecho punible de cohecho, que debe ser por supuesto investigado por el Ministerio Público”, sostuvo Ramírez Candia.

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“Este jurado puede con estos elementos que constan en la información divulgada, con la prueba aportada, puede iniciar este enjuiciamiento por el hecho punible, claro, y remitir a la Fiscalía para que, proceda a la investigación pertinente; es más, me imagino que ya la fiscalía habrá iniciado hace bastante tiempo, pero si no lo hace, para que lo haga”, instó el vicepresidente 1° del JEM y ministro de la Corte.

Por otra parte, Manuel Ramírez Candia comentó que “en virtud de lo que dispone el artículo 13 (de la Ley N° 6814/2021), el jurado tiene la competencia para iniciar el enjuiciamiento por la comisión del hecho punible”.

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A su voto se adhirieron el ministro de la Corte y vicepresidente 2° César Garay, los senadores Pedro Díaz Verón y Mario Varela, los diputados Alejandro Aguilera y Diego Candia, y la titular del órgano Dra. Alicia Pucheta.

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