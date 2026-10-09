El pedido que hizo Hugo Javier a un juez sobre su prisión

En una conversación, planteada por Hugo Javier como de “hombre a hombre”, el exgobernador solicitó al juez de ejecución Carlos Mendoza evaluar las condiciones de su arresto al momento de recibir su alta médica, ya que hasta ahora se encuentra hospitalizado tras sufrir en septiembre un accidente mientras se encontraba recluido en la cárcel.

Durante la conversación, el exfuncionario recordó que tras su salida del penal de Tacumbú procedió a registrarse en Emboscada como lugar de residencia, por lo que si se dan las condiciones para un arresto domiciliario, pide cumplirlo en esa localidad.

El argumento de González se concentra en la intención de permanecer cerca de su madre de 82 años de edad, aunque el magistrado le consultó sobre si no había posibilidades de que la mujer se acerque a él.

“Un pedido personal; si existiría la posibilidad de fijar base. Me gustaría volver ahí (a Emboscada); mamá tiene 82 años y no sé cuánto más va a estar ella. Me gustaría fijar domicilio ahí y poder visitarle”, mencionó.

Lea más: Hugo Javier, a punto de ser dado de alta: “Tiene un retroceso de 20 años”, dice su abogado

Informe médico sobre Hugo Javier

El informe médico elaborado por la Junta Médica del Poder Judicial sobre el estado de salud de Hugo Javier González (59), internado en el Hospital Nacional de Itauguá, detalla que ingresó con un diagnóstico de traumatismo craneoencefálico grave, síndrome convulsivo y meningitis.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Tras recibir atención especializada, el paciente muestra una evolución clínica muy favorable, se encuentra clínicamente compensado, respira por medios propios y sin antibióticos, aunque mantiene medicación psiquiátrica por alucinaciones esporádicas, ya que alega ver policías o militares.

En sus conclusiones, la junta determina que el paciente no padece una enfermedad grave en etapa terminal, ya que el cuadro inicial fue resuelto favorablemente, pero sí cuenta con un impedimento físico para valerse por sí mismo debido a mareos y sensación de inestabilidad al intentar caminar.

El documento también señala que el paciente tiene una madre de 80 años con afección cardíaca y dos hijos menores de edad.

Lea más: Punto por punto, la cronología de la Fiscalía sobre el caso Hugo Javier