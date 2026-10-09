Niño de 13 años cae de 15 metros de altura en Fernando de la Mora

El hecho ocurrió en la ciudad de Fernando de la Mora alrededor del mediodía de este jueves. El niño estaba en compañía de su padre limpiando el techo de un tinglado donde aparentemente funciona un Centro Médico Integral, sobre la calle Cabo Liborio Talavera, en su intersección con Primera Junta Municipal, en la zona Norte de la citada ciudad.

De acuerdo con el testimonio que el padre brindó a los uniformados de la Comisaría 2ª Central, Juan Blas Martínez estaba limpiando con su hijo menor de edad el techo del tinglado, que se encuentra al lado de la vivienda donde residen.

“Como estaba lloviendo, decidimos movernos del lugar, y fue ahí que mi hijo pisó una parte del techo de plástico que estaba ya reseco y se desprendió por su peso y se fue abajo. Apenas pasó todo, buscamos la manera de socorrer a mi hijo, y llamamos a los bomberos para que vinieran”, declaró el padre a la Policía.

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La víctima habría sufrido graves lesiones por lo que fue trasladado hasta el Hospital de Trauma, donde recibió la asistencia médica.

Según el informe de la Comisaría 2ª Central, agentes policiales acudieron al sitio tras recibir el pedido de intervención a través del Sistema de Emergencias 911. Los uniformados fueron recibidos por el padre del chico, quien solicitó el auxilio de urgencia para su hijo.

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El procedimiento estuvo a cargo de agentes de servicio externo de la Comisaría 2ª Central, que fue encabezado por el oficial ayudante Manuel Báez.

El caso fue comunicado a la agente fiscal de la Unidad Penal N.º 1 de Fernando de la Mora, Jessika Verocay, para los procedimientos de rigor.