Miles de mujeres marcharon en Asunción exigiendo justicia para Deisy Paola

Una marea de miles de mujeres, estudiantes, trabajadoras y familias enteras paralizó la tarde de este sábado el microcentro de Asunción. La convocatoria impulsada por la Articulación Feminista del Paraguay 25Npy, colmó la Plaza de la Democracia y las calles aledañas para honrar la memoria de Deisy Paola Giménez Segovia, la joven de 22 años asesinada a balazos en Lambaré.

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Asimismo, en dicho encuentro reclamaron directamente al Estado paraguayo por su complicidad en la cadena de fallas que permitió su asesinato, pese a fuertes amenazas y denuncia. Con velas, pancartas y gritos contra la violencia y la impunidad, la ciudadanía dejó en claro que la paciencia social ante los feminicidios se agotó.

Manifestaron que el asesinato de Deisy Paola es una consecuencia trágica de un sistema estatal ausente y machista. Las manifestantes recordaron con rabia que la joven había cumplido con todo el calvario burocrático que las autoridades exigen siempre a las víctimas.

Ella denunció a su agresor en la comisaría, ratificó el acoso en los juzgados y solicitó una orden de alejamiento. Pese a haber hecho todo bien, la respuesta de la Policía Nacional y la Fiscalía fue un simple papel impreso que no sirvió para protegerla de las balas de su expareja, Aldo Alexis Duarte.

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Cuestionamiento frontal al Gobierno

A lo largo de la movilización, los discursos de las voceras y los testimonios apuntaron a la cúpula del Ministerio del Interior, la Policía Nacional, el Ministerio de la Mujer y el propio Poder Ejecutivo. “¿Dónde estaban las patrulleras esa noche? ¿Dónde están los ministros que solo aparecen para defender bancos o sus salarios?”, expresaron.

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La indignación también apuntó al presidente Santiago Peña, a quien acusaron de mantener una agenda desconectada de las tragedias cotidianas que sufren las mujeres trabajadoras cuando salen de madrugada o regresan de noche a sus hogares sin luz ni resguardo policial.

Durante la lectura de la nómina de víctimas de feminicidios en lo que va del año, la multitud respondió al grito de “¡Justicia!” tras cada nombre pronunciado, recordando a Juana, Emilia, Virgilia, Joana, Divina, María Fernanda y a decenas de paraguayas cuyas vidas fueron segadas.

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“Estamos cansadas de tener miedo al salir a la calle, de no poder usar un short sin sufrir acoso y de ver cómo los policías se sientan a calentar la silla hasta que nos maten”, expresó una mujer durante la marcha.

Exigieron que la Fiscalía impute y meta presos de inmediato a los violentos que desacatan los alejamientos judiciales, además de aplicar las penas máximas sin beneficios para los feminicidas.