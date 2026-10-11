Cardenal Martínez lamentó el feminicidio de Deisy Paola: esto fue lo que dijo

En el marco del XXVIII Domingo del Tiempo Ordinario y coincidiendo con la memoria litúrgica de san Juan XXIII, el arzobispo de Asunción, cardenal Adalberto Martínez Flores, abordó con pesar la problemática de la violencia que arrebata vidas inocentes en el país.

Durante la celebración eucarística, hizo una pausa en sus reflexiones teológicas para hacer referencia directa al trágico caso de Deisy Paola Giménez Segovia, la joven de 22 años brutalmente asesinada el jueves último.

El religioso relacionó las lecturas bíblicas con las penurias y dramas que abruman a las familias paraguayas, abogando por una pronta respuesta de las autoridades ante las situaciones de vulnerabilidad e inseguridad. Señaló la urgencia de que las instituciones cumplan su rol protector para garantizar la tranquilidad y el resguardo de la ciudadanía.

Asimismo, elevó una plegaria por el consuelo de los familiares de las víctimas y la pronta pacificación social en medio de un contexto de dolor generalizado por el incremento de hechos punibles violentos.

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“Nos duele el feminicidio de Deisy Paola”

En la parte central de su alocución, el cardenal Martínez exteriorizó el impacto del horrendo crimen que segó la vida de la joven estudiante y trabajadora. “Nos duele el feminicidio de Deisy Paola Giménez Segovia, como tantos otros que han ocurrido últimamente”.

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Haciendo alusión al pasaje profético de Isaías sobre el velo que cubre a los pueblos, el monseñor expresó: “Pedimos al Señor que arranque el velo de tantas tragedias que cubren nuestra tierra, tan fecunda y, sin embargo, regada con sangre inocente”.

En ese mismo sentido, enfatizó el deber de protección mutua y la exigencia hacia los poderes del Estado. “Somos guardianes unos de otros. En un Estado de derecho, la justicia debe resguardar a los ciudadanos de los atropellos. No dejemos que el dragón de la muerte, nacido de corazones en tinieblas, disperse el rebaño”.

Finalmente, concluyó su mensaje pidiendo “que Dios enjugue las lágrimas de las víctimas y de sus familias, y que haya justicia y protección para quienes sufren violencia”.

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