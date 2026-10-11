Día Nacional de Lucha contra la Obesidad: el 69% de los adultos en Paraguay padece exceso de peso

Cada 11 de octubre, Paraguay conmemora el Día Nacional de Lucha contra la Obesidad (Kyravai Rapejokorã Ára Ñane Retãme), una fecha clave destinada a concienciar a la sociedad sobre el impacto de esta enfermedad crónica y a fortalecer el sistema público en materia de prevención, diagnóstico oportuno y tratamiento integral.

Lejos de ser una simple cuestión estética o de voluntad individual, la obesidad es reconocida por la comunidad científica como una patología multifactorial en la que inciden condicionantes biológicos, ambientales, socioeconómicos y culturales.

Por ello, los especialistas recalcan que la solución no radica únicamente en las decisiones personales, sino en garantizar entornos saludables en los lugares donde la población nace, crece, trabaja y envejece.

Las estadísticas oficiales reflejan un escenario preocupante en el país. De acuerdo con la Segunda Encuesta Nacional de Factores de Riesgo de Enfermedades No Transmisibles (ENFR-2022), el 69,3 % de la población adulta en Paraguay presenta exceso de peso.

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Sin embargo, el impacto en la infancia y la adolescencia resulta aún más alarmante. Los registros del Sistema de Vigilancia Alimentaria Nutricional (SISVAN-INAN 2024) revelan que el 34,6 % de la población de entre 5 y 19 años padece exceso de peso, desglose que ubica un 20,9 % en sobrepeso y un 13,7 % en estado de obesidad.

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A este panorama se suman hábitos de vida fuertemente arraigados que incrementan el riesgo cardiovascular y metabólico:

Alimentación deficiente: Solo el 3,9 % de los adultos consume la porción diaria recomendada de frutas y verduras. En la franja infanto-juvenil, apenas el 7,5 % alcanza esta meta alimentaria, mientras que 6 de cada 10 escolares consumen bebidas gaseosas diariamente (GSHS-2017).

Sedentarismo en aumento: El 36,3 % de los adultos no realiza la actividad física mínima requerida. Entre los jóvenes, solo el 27 % cumple con los 60 minutos de ejercicio diario recomendados, y un 34 % pasa tres o más horas al día frente a pantallas o en actividades sedentarias.

Transformar los entornos y eliminar el estigma

Frente a esta realidad, las autoridades de salud destacan que la prevención debe comenzar desde el nacimiento mediante la lactancia materna exclusiva, la ingesta adecuada de agua, el acceso a chequeos médicos periódicos y la promoción de espacios para el deporte.

Paraguay ha dado pasos en la creación de políticas públicas y herramientas para regular los entornos alimentarios; no obstante, el principal reto actual radica en articular esfuerzos efectivos entre el sector sanitario, el sistema educativo, los municipios y la sociedad civil.

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Finalmente, en este Día Nacional se hace un llamado especial a erradicar el estigma y la discriminación hacia las personas que viven con esta condición. El abordaje médico y social debe fundamentarse en la empatía, el respeto a los derechos humanos y la evidencia científica, priorizando siempre la calidad de vida y el bienestar integral de la población.