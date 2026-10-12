Jefe técnico de Yacyretá prevé que el caudal del río Paraná alcance su pico antes del fin de semana

La cuenca del río Paraná enfrenta un escenario crítico debido al incremento extraordinario en sus caudales, impulsado por intensas precipitaciones asociadas al fenómeno El Niño.

Tras la apertura de vertederos en la central de Itaipú, la represa de Yacyretá opera a su máxima capacidad de evacuación para administrar el incesante volumen de agua que llega desde la cuenca alta y el cauce del río Iguazú.

El ingeniero Ronnie Ayala, jefe técnico de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), explicó que la central opera actualmente como una “hidroeléctrica de pasada”, descargando el excedente a través de sus dos vertederos para atenuar el impacto del temporal.

A los volúmenes liberados río arriba se suma el drástico aumento del río Iguazú, cuyo caudal se multiplicó en los últimos días pasando de sus 1.500 metros cúbicos por segundo habituales a cerca de 9.000 metros cúbicos por segundo.

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En total, la afluencia que llega a la presa alcanza dimensiones históricas. “Ese caudal de 9.000 se le suma a lo que recibe Itaipú, que son unos 19.000 aproximadamente, nos da 28.000 metros cúbicos por segundo estamos recibiendo de afluencia”, detalló el responsable técnico de la entidad.

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La crecida del río ya genera severas afectaciones sociales en las zonas bajas del departamento de Misiones.

Respecto al impacto en la población local, Ayala precisó la cantidad de afectados registrados hasta el momento: “En este momento nosotros tenemos contabilizadas 70 familias que son las evacuadas y asistidas. Y están las autoevacuadas también que estarían en el orden de estimo 15 familias. Está redondeando 100 por el momento”.

Ante la consulta de si el cuadro de anegamientos podría agravarse en las próximas horas, el profesional señaló que el incremento en el caudal podría continuar según los pronósticos, aunque con una tendencia a estabilizarse hacia el fin de semana.

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Asimismo, el profesional aclaró el rol regulador que cumple la infraestructura hidroeléctrica frente a las versiones que atribuyen las inundaciones a la maniobra de las compuertas: “Quiero resaltar que esto no está ligado a que la inundación se produce por apertura de compuertas. Esto es un fenómeno natural que recibimos nosotros y se traslada aguas abajo de la presa”.

“Suponiendo que no existía la usina, el fenómeno iba a causar el mismo efecto y tal vez de mayor impacto, ya que nosotros lo que hacemos es con tiempo atenuar un poco ese fenómeno”, concluyó.