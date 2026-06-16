Marihuana premium: harán pericia a celulares incautados de procesados en caso de narcojet

Un total de 8 teléfonos celulares serán objeto de una pericia informática para la extracción de datos contenidos en ellos, tras la autorización de la jueza penal de garantías Especializada en Crimen Organizado Rosarito Montanía, a través del Auto Interlocutorio (AI) N° 120. Los mismos pertenecen a personas vinculadas a la investigación de la marihuana premium transportada en un jet ejecutivo.

La agente fiscal antidrogas Ingrid Cubilla había solicitado la autorización para la diligencia forense, sobre 4 celulares que fueron incautados en el procedimiento en el Hangar “Latitude”, del imputado David Wise, además de Celso Eduardo Lesme Cañete, encargado de la empresa de alquiler de vehículos, y César Valentín Martínez Denis, chofer de la miniban Hyundai en la que estaban siendo cargados los bolsones con droga.

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Igualmente, el pedido es para que otros 4 teléfonos móviles de la marca iPhone, que fueron incautados el pasado 30 de mayo durante la constitución fiscal en el Hotel Aloft, de Asunción, dos de ellos propiedad de Marisol Rivas y los otros dos de Troy Vasquez.

A consideración de la agente del Ministerio Público, resulta necesaria y urgente la extracción de datos contenidos en los celulares y tarjetas SIM incautados, teniendo en cuenta que estos podrían contener información conducente para la pesquisa, principalmente en las aplicaciones de WhatsApp, Instagram, Facebook, Telegram, Threema.

Marihuana premium: puntos de pericia autorizados por la jueza

Según lo señalado por la magistrada en su resolución judicial, la Fiscalía indaga la presunta existencia de una red criminal integrada por los estadounidenses imputados David Thomas Wise, Troy Anthony Vasquez y Marisol Rivas, para introducir a Paraguay y por la posesión de drogas, presuntamente transportadas en una aeronave Challenger con matrícula N116HL; por lo que los datos a ser extraídos de los celulares y tarjetas SIM, resultarían idóneos, útiles e indispensables en la causa.

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Es por esa razón que, la obtención de los elementos de convicción constituye una de las facetas útiles para el éxito de una pesquisa penal, permitiría confirmar o desvirtuar las hipótesis iniciales.

Además, la urgencia del Ministerio Público se funda en la naturaleza volátil de la evidencia digital pues el transcurso del tiempo también representa un riesgo inminente de pérdida o borrado de datos. En este sentido, se debe tener en cuenta que los dispositivos están expuestos a alteraciones por actualizaciones automáticas de software, fallas operativas o daños físicos en sus microchips, factores que tornarían irreversible la obtención de datos si la diligencia no se hace con prontitud.

En cuanto a las personas cuyos teléfonos fueron incautados, pero no están imputadas, la jueza refirió que “a los efectos de precautelar derechos y garantías procesales y constitucionales de terceros que eventualmente podrían verse involucrados según el contenido de la información a ser extraída, deberá notificarse al Defensor Público Especializado de Turno, a fin de que comparezca ante el Juzgado y ejerza el control efectivo del acto”.

Así, la jueza Rosarito Montanía dispuso como puntos de pericia la búsqueda y extracción de datos actuales y eliminados del archivo, historial y registro de llamadas, mensajes de texto SMS, mensajes de voz; archivos de WhatsApp, Instagram, Facebook, Telegram, Threema; de agendas telefónicas; de registros de realización de giros, de extracciones bancarias; de la descarga e instalación de aplicaciones de entes bancarios, financieros, cooperativas, comerciales y billeteras digitales; así como de archivos multimedia y otros más.

Para dicha tarea, fue designada el perito Informático licenciado Arturo David García Lezcano, dependiente del Departamento Antisecuestro y Antiextorsión de la Policía. El mismo deberá prestar juramento y asumir el cargo en audiencia prevista para el 26 de junio.

Avión utilizado para transportar marihuana premium está valorado en US$ 4.000.000

El 30 de mayo último fue interceptado un jet cargado con marihuana premium procedente de Miami, Estados Unidos, pero que hizo una escala en Panamá. El procedimiento que se enmarcó en el Programa Colibrí tuvo lugar en un hangar privado del Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, de Luque.

Se trata de una aeronave Bombardier Challenger 601-3A, con matrícula N116HL, un jet de tipo ejecutivo cuyo valor de mercado oscila actualmente entre los US$ 1.500.000 a US$ 4.000.000, según las horas de vuelo que ya haya registrado el vehículo aéreo. Sin embargo, al momento de su lanzamiento en 1987, su valor era de unos US$ 19.000.000.

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Dicha aeronave fue interceptada cuando se llevaba a cabo la descarga de ocho bolsones, que estaban siendo descargadas del avión y cargadas a una camioneta para su transporte. En los bolsos estaban distribuidas varias placas de marihuana premium que al momento de su pesaje totalizaron 261,6 kilos.

De acuerdo con las estimaciones hechas por los investigadores, el tipo de droga que transportaron en la citada aeronave puede alcanzar un valor de hasta US$ 14.000 por kilo en el mercado brasileño, por lo que la carga incautada representa un perjuicio económico que ronda los US$ 3,6 millones para la red criminal involucradas.

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El avión Bombardier Challenger 601-3A cuenta con una capacidad máxima para 9 pasajeros a bordo. En este caso, supuestamente transportó a un piloto que está prófugo, un copiloto, que inicialmente fue detenido y luego liberado, y otros tres ocupantes más quienes fueron procesados.

Procesados por transporte de marihuana premium

Los detenidos y procesados en dicho caso fueron identificados como David Thomas Wise y Troy Anthony Vásquez, quienes por disposición de la jueza penal de garantías Especializada en Crimen Organizado Rosarito Montanía deberán cumplir prisión preventiva en el Centro Nacional de Prevenidos (ex Tacumbú); y Marisol Rivas, quien deberá cumplir encierro Complejo Penitenciario Para Mujeres Privadas De Libertad (Comple).

Los mismos, todos de nacionalidad norteamericana, fueron imputados por la fiscala Ingrid Cubilla por los hechos de tráfico internacional de drogas (art. 21) y tenencia sin autorización de estupefacientes (art. 27). La agente del Ministerio Público solicitó medidas de carácter real para el avión que actualmente está resguardado en la base de la Fuerza Aérea Paraguaya (FAP).

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Inicialmente también fue detenido el norteamericano Jabari Stephen Brown, conocido como Captain Treezy en redes sociales y medios especializados de aviación. El mismo fue reconocido por los investigadores por ser el ganador de un jet ejecutivo en una competencia organizada por el creador de contenido MrBeast.

Sin embargo, se aclaró que el jet incautado no es el mismo que había obtenido como premio en la competencia en la que se enfrentó a otros 99 pilotos. El Ministerio Público ordenó posteriormente su libertad al no hallar elementos en su contra, dentro de esta causa iniciada.

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Por otra parte, se identificó como supuesto piloto de la aeronave a Keith Siilats, un empresario de nacionalidad estonia. Del mismo se presume que tras aterrizar el avión, abandonó nuevamente el territorio paraguayo mediante un vuelo comercial.

Siilats difundió un video a través del cual dio su versión sobre el caso. En el material, manifestó que no tenía conocimiento de la existencia de una carga ilícita en el avión. Afirmó que recién supo de ella al llegar a Miami, pero se ofreció colaborar con la Justicia entregando mensajes, registros de llamadas y otros documentos.