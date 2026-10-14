Dos escuelas de Caacupé suspenden las clases presenciales por meningitis

En dos escuelas de la ciudad de Caacupé suspendieron las clases presenciales desde esta semana y adoptaron la modalidad virtual tras la confirmación de casos de meningitis en dos estudiantes. Se trata de una medida preventiva.

Los menores afectados tienen 9 y 15 años. Ambos se encuentran en estado delicado y fueron derivados a centros asistenciales de Asunción para recibir atención médica especializada.

El director de la Tercera Región Sanitaria, doctor Luis Gómez, afirmó que estos son los únicos casos confirmados hasta el momento y aseguró que se están tomando todas las medidas correspondientes.

Explicó que, por protocolo sanitario, las instituciones educativas dispusieron la suspensión temporal de las clases presenciales. Según indicó, las actividades se retomarían la próxima semana.

Gómez enfatizó que no se registran otros casos confirmados de meningitis en el departamento de Cordillera e instó a las familias a tomar precauciones y estar atentas a posibles síntomas.

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Las formas de transmisión y los síntomas de la meningitis

La enfermedad meningocócica se transmite principalmente a través de las secreciones respiratorias y de la garganta, mediante el contacto estrecho con una persona infectada. No se transmite por la cercanía ocasional.

Entre los principales signos de alarma se encuentran la fiebre alta, el dolor de cabeza intenso, la rigidez de nuca, los vómitos persistentes, la somnolencia inusual, la dificultad para despertar, las convulsiones y las alteraciones de la conciencia.

Si se presenta cualquiera de estos síntomas, se debe acudir inmediatamente a un servicio de salud, debido a la gravedad que puede alcanzar esta enfermedad.

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