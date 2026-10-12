Crecida del río Paraná expulsa a familias de sus casas en Alto Paraná y Misiones

Las labores de evacuación se intensificaron en las últimas horas ante el sostenido incremento del caudal de ríos y arroyos. En el departamento de Alto Paraná, uno de los puntos más críticos es el barrio San Rafael de Ciudad del Este, donde decenas de viviendas ya sufrieron inundaciones por el avance del agua.

Las autoridades verificaron la situación en el terreno para coordinar la logística de los traslados y asegurar el despliegue de recursos humanos y medios de transporte.

El operativo abarca tanto a las familias con casas sumergidas como a aquellas localizadas en cotas de riesgo ante la proyección de nuevas subidas.

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Evacuaciones en Ciudad del Este

En conversación con ABC Cardinal, el general de división Gustavo Arza, comandante del Comando Logístico, detalló los trabajos desarrollados durante la mañana en la zona este del país, donde este lunes se desarrolló un encuentro con representantes del Ministerio de Defensa Nacional, la Secretaría de Emergencia Nacional, Itaipú Binacional, así como la Gobernación y la Municipalidad.

Respecto al número de afectados en la zona, el jefe militar precisó que “la cota de la mañana estaba a una altura de 115,5 metros. Y ya con esa altura, habían como 100 familias que fueron trasladadas de ese lugar”.

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Asimismo, añadió que por recomendación técnica de la binacional “tenían que trasladarse gente cuyas casas alcanzaban la cota 118 por seguridad”, lo que sumó unas 60 familias adicionales en proceso de evacuación preventiva.

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Asistencia en Ayolas y San Juan Bautista

La contingencia también afecta a otras localidades del sur del país. En la ciudad de Ayolas, las tareas de mudanza preventiva son llevadas a cabo de manera conjunta por el destacamento naval, el centro de operaciones de emergencia local, bomberos y la propia ciudadanía.

“La población en sí se ayuda en todo, ofrecen camiones y se está haciendo los traslados”, destacó el general Arza, quien añadió que los pobladores reubicados son albergados temporalmente en un polideportivo acondicionado.

Por otra parte, en San Juan Bautista, el desborde de arroyos periféricos provocado por las intensas lluvias generó situaciones de emergencia. Ante esto, unas 25 personas fueron alojadas en las instalaciones del cuartel de la Segunda División de Caballería.

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Un problema cíclico

Ante las previsiones meteorológicas y el comportamiento de la cuenca, el uniformado recalcó la importancia de no retornar a las zonas inundables.

“Sería bueno que tengamos esa educación, que varias veces que pasamos ya por esta misma situación y que se reubique a la gente, que respeten ya el lecho de las aguas”, reflexionó.

Finalmente, el jefe militar destacó que el fenómeno responde a factores climáticos regionales que sobrepasan el ámbito local.

“Este fenómeno no solamente afecta a nuestro país, sino también a los otros países y especialmente la cantidad de lluvia caída a Brasil hace que el Paraná acumule bastante agua, que Itaipú no tenga condición y ahí tiene que abrir la compuerta”, dijo.

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