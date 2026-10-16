Meningitis en Paraguay: Salud confirma que los casos se mantienen por debajo del promedio

El Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPYBS) informó que el Sistema de Vigilancia Universal registró 376 notificaciones de meningoencefalitis aguda en lo que va del año. Esta cifra se mantiene por debajo del promedio esperado para esta época, sin que se hayan reportado brotes activos en el territorio nacional.

Del total de notificaciones analizadas, se confirmaron 286 casos de meningitis, divididos principalmente en 135 cuadros de origen bacteriano y 106 de etiología viral. Las autoridades sanitarias destacaron que los agentes detectados se encuentran dentro de los parámetros habituales para el país.

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Los contagios se concentran de manera particular en tres sectores de la población: “niños menores de 2 años, adultos jóvenes de 25 a 39 años y personas mayores, con predominio del sexo masculino”. Todas las regiones notificaron registros, aunque Central, Alto Paraná y Asunción concentran la mayor cantidad.

Síntomas y señales de alerta

Los signos más frecuentes de la afección incluyen fiebre alta, dolor persistente de cabeza, rigidez de nuca, vómitos, pérdida de apetito y sensibilidad anormal a la luz o sonidos. Ante cualquier señal de alarma, los especialistas insisten en que “la meningitis requiere atención médica urgente” para evitar complicaciones graves.

En los niños más pequeños y lactantes, las manifestaciones suelen ser menos específicas y difíciles de detectar. Los expertos recuerdan que se debe prestar especial atención si se observa “rechazo al pecho materno, irritabilidad, somnolencia y abombamiento de la fontanela”.

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Las autoridades recuerdan enfáticamente que, ante la presencia de cualquiera de los síntomas descritos, “es fundamental evitar la automedicación y acudir de inmediato al establecimiento de salud más cercano”. Además, se recuerda que los menores que están en etapa escolar y cuenten con síntomas no deben asistir a clases para evitar nuevos contagios.

Medidas de prevención e higiene

Para evitar contagios en hogares y escuelas, se aconseja intensificar las prácticas de higiene cotidiana, poniendo especial énfasis en el lavado frecuente de manos con agua y jabón antes de comer y tras usar el baño. También se recomienda “limpiar frecuentemente los bebederos escolares y evitar que los niños beban directamente de los grifos”.

Otras recomendaciones claves para reducir el riesgo de transmisión comunitaria incluyen evitar compartir objetos personales como cubiertos, vasos, mate o tereré. Asimismo, se debe “reforzar la limpieza de sanitarios y desinfectar regularmente los objetos de alto contacto” como picaportes, juguetes y dispositivos tecnológicos.

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El Ministerio aclaró que la aparición de un caso no amerita medidas drásticas en los centros educativos o laborales. Puntualizó que “no es necesaria la fumigación, cuarentena o suspensión de actividades, ya que no tienen efecto alguno sobre los potenciales agentes causantes”, señalan.

Vacunación como “aliada” para prevenir la infección por bacterias

En este sentido, Salud pide mantener las defensas al día mediante el esquema regular de inmunización es una de las herramientas más efectivas de protección, por lo que instan a las familias a vacunar a los niños ya que “hay varias vacunas que previenen la infección por bacterias que pueden causar la meningitis”.

Según la cartera sanitaria, la enfermedad consiste en la inflamación de las meninges que cubren el cerebro y se transmite de persona a persona mediante secreciones respiratorias. Los especialistas recuerdan que “la meningitis sigue siendo una enfermedad grave que puede afectar a cualquier persona, con mayor riesgo en niños pequeños e inmunodeprimidos”.

Asimismo, señaló que la mayoría de los casos registrados en Paraguay son de origen viral y suelen requerir solo medidas de apoyo, las variantes bacterianas exigen intervención inmediata. Las autoridades de salud señalan que la prevención y “la consulta a tiempo previene complicaciones” fatales asociadas a los cuadros más agresivos.