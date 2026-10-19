Caso Conmebol: “Es una canallada y una distorsión maliciosa”, afirma abogado Yódice

El abogado Rodrigo Yódice, representante legal de Banco Atlas S.A., salió al paso de las publicaciones de diversos medios de comunicación tras el anuncio de la apertura de la causa penal número 9/2026 por parte del Ministerio Público, por supuestos hechos de lavado de activos.

El profesional dijo que la investigación no guarda relación alguna con la directiva ni con funcionarios de la entidad bancaria a la que representa.

Yódoce manifestó su profundo malestar por el tratamiento informativo brindado por ciertos sectores de la prensa: “Veo una maliciosa distorsión y con gran decepción leo esa distorsión maliciosa por parte de determinados medios periodísticos de lo que realmente implica esta investigación que se está abriendo”.

Seguido agregó que las versiones que vinculan al titular de la entidad, Miguel Zaldívar, carecen de sustento técnico y legal. “No existe una investigación que involucre ni al presidente del Banco Atlas ni a ningún otro funcionario del Banco Atlas. Son hechos total y absolutamente distintos y que, en todo caso, tienen relación a personas vinculadas a otro banco”.

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El representante legal explicó que la nueva causa resuelta por la Fiscalía General del Estado es de carácter innominado y deriva de una denuncia presentada en agosto por la representación de la Conmebol.

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El expediente indaga sobre la constitución de dos fideicomisos de administración inmobiliaria realizados por el difunto Nicolás Leoz en diciembre de 2016 en una entidad financiera distinta (Banco Continental S.A.) e Inmobiliaria del Este.

Al respecto, el abogado remarcó que el ente investigador contaba con dichos reportes desde el año 2021, por lo que cuestionó la oportunidad de la apertura del proceso en la actualidad.

Al remarcar la figura procesal del expediente, Yódice enfatizó su carácter genérico: “Es innominado, categóricamente... Acá no existe una persona sindicada como autor o partícipe de un hecho punible de lavado de dinero”.

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Durante la entrevista, el abogado también analizó la viabilidad del proceso desde el punto de vista del plazo de persecución penal, sosteniendo que, de existir algún hecho atribuble a personas físicas, el mismo habría sobrepasado los plazos estipulados por la ley.

“Particularmente yo entiendo de que lo que ellos están ahora pretendiendo investigar, si es atribuible a alguien en particular, obviamente prescribió”, expresó.

El abogado argumentó que al tratarse de negocios jurídicos y de constitución de bienes que se remontan al periodo entre los años 2003 y 2016, la acción de la justicia se halla vencida.

“Estaría absolutamente prescrito porque no existe primeramente ningún plazo, ningún acto concreto de interrupción del plazo de prescripción... a mi modo de ver, están investigando hechos manifiestamente prescritos”, concluyó.