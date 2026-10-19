Nacionales
19 de octubre de 2026 - 10:40

Yamil Esgaib ratifica su permanencia en Honor Colorado pero no descarta alianzas independientes

El diputado cartista Yamil Esgaib admite intenciones de crear una bancada B de HC.
El diputado cartista Yamil Esgaib admite intenciones de crear una bancada B de HC.Arcenio Acuña Rojas

El diputado Yamil Esgaib confirmó que seguirá en Honor Colorado, aunque abrió la puerta a alianzas fuera de la estructura habitual. Aeguró que la ANR no depende de una sola persona, que el partido sigue fortalecido y que la bancada atraviesa una etapa de “reacomodamiento”.

Por ABC Color
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El diputado Yamil Esgaib confirmó su permanencia dentro de Honor Colorado; esta postura, lo convierte en el primer legislador de la Cámara Baja en ratificar de forma pública su respaldo al expresidente de la República Horacio Cartes.

A pesar de su continuidad en la nucleación, el parlamentario dejó abierta la posibilidad de encarar futuros desafíos políticos por fuera de la estructura tradicional. Manifestó que evaluará alternativas independientes o alianzas estratégicas para las próximas contiendas.

Respecto a su estabilidad en el sector, sostuvo una postura clara sobre su pertenencia política: “Yo no soy de jurar fidelidad, yo soy de mantenerme en un equipo en lo posible. Me quedé en el equipo político que me ayudó a ser diputado”, dijo.

“El Partido Colorado no depende de un hombre”, señala diputado

Esgaib admitió que la decisión de Horacio Cartes de no acompañar candidaturas para el 2027 lo tomó por sorpresa. Sin embargo, tras analizar el contexto, consideró que fue un paso acertado del líder del movimiento.

Santiago Peña con traje oscuro y expresión concentrada, Horacio Cartes con cabello canoso y gafas, en una sala formal con vasos de agua.
Crisis en Honor Colorado. Foto: ilustrativa.

Al ser consultado sobre el impacto de esta postura en el futuro de la ANR, descartó de manera categórica que el partido corra riesgo de perder el poder. Aseguró que la estructura interna trasciende a las figuras individuales.

En relación con el horizonte electoral de la nucleación, remarcó: “El Partido Colorado no depende de un hombre. Está muy fortalecido, es cuestión de tiempo para reagruparnos y tener una gran victoria nuevamente”, mencionó.

“Que las indicaciones del líder se cumplan, eso se acabó”

Sobre la relación entre el presidente de la República y la conducción de la ANR, el legislador aclaró que no existieron disputas directas. No obstante, señaló un cambio en la dinámica habitual de acatamiento de directivas dentro del espacio.

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En ese sentido, hizo referencia al cierre de una etapa en la disciplina partidaria tradicional: “Lo que no hubo fue un seguimiento de lo que está acostumbrado Honor Colorado, a que las indicaciones del líder se cumplan; eso se acabó”.

Finalmente, al abordar el rol de otros referentes como Juan Carlos Baruja y posibles desavenencias internas, Esgaib prefirió no responsabilizar a ningún dirigente y concluyó que el movimiento se encuentra en un proceso de “reacomodamiento”.