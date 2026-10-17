Yamil Esgaib se ratifica como el “primer cartista” en Diputados

A través de una imagen en su estado de WhatsApp, el diputado Yamil Esgaib reconfirmó que seguirá del lado del presidente de la ANR, Horacio Cartes, siendo hasta ahora el único que queda en la bancada de Honor Colorado que antes del quiebre tenía 36 miembros.

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“Me quedo en Honor Colorado con Horacio Cartes”, fue la imagen que compartió Esgaib a través de sus redes oficiales, decisión que se dejaba intuir luego de la dura crítica que hizo al presidente de la Cámara de Diputados, y ahora peñista, Raúl Latorre, por supuestamente intentar engañarlos para participar de un encuentro de diputados oficialistas con el presidente de la República, Santiago Peña.

Esgaib ya no había participado el miércoles pasado de la reunión de la mesa directiva de la Cámara Baja, enojado porque supuestamente intentaron embaucarlos con una invitación a un encuentro por la despedida del diputado oficialista, Sebastián Remesowski el pasado martes 13, el mismo día en que se dio el quiebre, encuentro en el que apareció Peña.

Esgaib de hecho es uno de los más acérrimos defensores de Cartes desde que asumió su banca en 2023 y es el único que hasta ahora se queda en HC, luego de que incluso el líder de bancada de Honor Colorado en Diputados, Miguel Del Puerto, y el vicelíder, Alejandro Aguilera, se decantaran por la candidatura de Pedro Alliana para la presidencia del 2028 y, por ende, se pasaran al “peñismo”.

Otro de los pocos que se quedarían en Honor Colorado es el diputado de Paraguarí Héctor “Bocha” Figueredo, que es parte del equipo político del ministro de la Vivienda y candidato de Cartes, Juan Carlos Baruja,

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De todos modos, hay aún negociaciones en curso, entre otros con la diputada por Canindeyú y actual presidenta de la Comisión Bicameral de Presupuesto, Cristina Villalba. Si bien apareció el pasado martes en la fotografía con Peña, no se descarta que pueda mantenerse en el cartismo.

La mayoría de los otrora cartistas se pasaron al peñismo, donde de los 35 originales, solo Esgaib se mantiene fiel a HC. Sin embargo, se mantienen otros nombres en duda para el peñismo, incluso entre legisladores que responden a gobernadores, que al menos por ahora apoyan plenamente a Peña.

Por su parte, en la bancada ANR B, oficialista, 7 de 8 son declarados peñistas, la única baja es el diputado Carlos Núñez Salinas (ANR, Fuerza Republicana) que se pasa a la disidencia.