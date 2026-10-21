Tras los pasos de Nenecho: ¿De qué fue a hablar Luis Bello a un foro de intendentes en Madrid?

A menos de dos semanas de finalizar su mandato al frente del municipio, el intendente de Asunción, Luis Bello, viajó a España para participar entre el 17 y el 21 de octubre del II Encuentro de Ciudades Iberoamericanas. El evento, desarrollado en el Centro Cultural Conde Duque de Madrid, bajo el lema «Ciudad a ciudad construimos Iberoamérica», fue organizado conjuntamente por la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI) y la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB).

El viaje de Luis Bello al Encuentro de Ciudades Iberoamericanas en Madrid y el contraste con la crisis de Asunción

El encuentro internacional reunió a delegaciones de 30 ciudades, incluyendo a 18 alcaldes y alcaldesas, junto con organismos internacionales, bancos de desarrollo y referentes del sector público y privado. En ese escenario global, la intervención del intendente de Asunción se concentró específicamente en el panel sobre innovación e inteligencia artificial al servicio de los gobiernos locales.

Ante el panel, Bello presumió de supuestos logros en digitalización, independencia informática y una aplicación móvil para pagos y alertas vecinales. Sin embargo, su relato chocan violentamente con la cruda realidad urbana que vive a diario el contribuyente asunceno.

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Mientras en el exterior se pregona una gestión de vanguardia digital y tecnológica, en las calles de la capital la administración que deja es incapaz de garantizar los servicios básicos mínimos y dista mucho de ser un ejemplo de gobierno digital.

La supuesta soberanía tecnológica y el sistema SATI que defiende el intendente de Asunción

Durante su ponencia, Bello aseguró ante el auditorio internacional que al asumir el municipio detectó una fuerte dependencia contractual con la empresa proveedora del software de gestión. Según su versión, su equipo técnico logró, mediante la IA, recuperar el control soberano del sistema de recaudación municipal sin quedar condicionados a terceros.

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“Yo ingresé y había un contrato de mantenimiento informático del sistema Satĩ de recaudación que tenía varios problemas contractuales(...) y no podíamos salir de ello. Nos juntamos con el equipo informático y empezamos a revisar, ellos encuentran un motor de inteligencia artificial y descubren cómo funciona el algoritmo y descubren el código fuente y, a partir de allí, nosotros ya no somos rehenes, por llamarlo de alguna manera, de este problema contractual de administraciones anteriores”.

En la misma línea de autobombo, el jefe comunal destacó el impulso de un proyectado distrito digital junto a un ecosistema de innovación. En ese sentido, ponderó la presencia de la universidad tecnológica Taiwán-Paraguay en la capital como un enclave fundamental para potenciar la infraestructura del conocimiento y dinamizar el desarrollo informático local hacia los próximos años.

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Respecto a la atención directa al ciudadano, el intendente se jactó de una supuesta aplicación móvil desde los teléfonos inteligentes, refiriéndose a una plataforma privada de pagos. “También estamos en el proceso de enganchar esta apps de los camiones recolectores para poder avisarle al vecino cuando va llegar el camión recolector”, dijo el intendente.

Antecedentes en España: los discursos abstractos de Nenecho en foros internacionales

Esta recurrencia a los viajes internacionales para presentar postulados tecnológicos abstractos no representa una novedad dentro de la administración municipal de Asunción. El paseo del intendente saliente evoca de inmediato los discursos presentados por su antecesor, Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-cartista) ante el mismo foro, en 2024, donde hablo de innovación en medio de una severa crisis institucional y financiera.

En aquella oportunidad, Nenecho había participado del foro “Desafíos urbanos en torno a la seguridad: el rol de la innovación y la tecnología”. Su discurso de 12 minutos fue calificado de confuso al abordar temas como la vigilancia a niños y jóvenes, atribuyéndose la gestión de sistemas de seguridad vecinales y afirmando que “más seguridad implica menos privacidad”.

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Antes, Rodríguez había viajado a España en mayo de ese mismo año, en coincidencia con la fecha límite en la que la Municipalidad debía entregar a la Contraloría los documentos sobre el desvío de G. 500.000 millones en bonos destinados a obras. En septiembre de 2024,había viajado a Miami para una cumbre sobre gestión de catástrofes donde fue fotografiado de compras en una tienda deportiva junto a su esposa, la senadora Lizarella Valiente, y posteriormente a Nueva York.