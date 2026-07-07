Municipalidad de Asunción: Cómo consultar y pagar multas y deudas sin complicaciones

¿Sos contribuyente de la Municipalidad de Asunción y te preocupa tener alguna cuenta pendiente? A todos nos pasa que, entre el día a día y los vencimientos, nos queda la duda de si arrastramos alguna de esas multas de tránsito inesperadas o deudas acumuladas por tasas e impuestos que se nos pasaron de largo.

Cómo consultar deudas y multas en la Municipalidad de Asunción

Saber si existen obligaciones pendientes con la comuna es el primer paso para estar más tranquilos. Pero, ¿cuáles son los canales con los que hoy cuenta la institución para responder a estas dudas? Los contribuyentes pueden consultar si poseen multas o deudas pendientes a través del Call Center Tributario de la Municipalidad de Asunción.

Para ello, deben llamar directamente al teléfono (021) 627-3010 o escribir un mensaje a la línea de WhatsApp 0994 151 172. En estos canales, funcionarios especializados brindan información completamente actualizada sobre el estado de cuenta de cada ciudadano.

Lea más: US$ 4.000 millones: el costo de ordenar el caos de Asunción, según Codeasu

Respecto a las herramientas digitales, la Municipalidad de Asunción responde que la actual administración se encuentra desarrollando un Portal Ciudadano que permitirá acceder a diversos servicios en línea.

Aseguran que, próximamente, se informarán los detalles específicos sobre su implementación oficial y los correspondientes mecanismos de registro. Mientras tanto, los usuarios pueden ingresar al sitio web de la comuna para revisar los trámites, requisitos y formularios.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Datos requeridos para la consulta y locales de pago presencial

El proceso de verificación mediante los canales de atención remota es rápido y requiere de requisitos básicos. Para realizar una consulta, el contribuyente debe proporcionar su número de cédula de identidad.

También es válido facilitar el nombre y apellido completos o el número de Registro Municipal del Contribuyente (RMC). Con estos datos puntuales, el personal del Call Center Tributario verifica la situación particular para brindar la orientación correspondiente.

Lea más: Inspirada en Medellín, Sole Núñez promete “rescatar” Asunción

Una vez confirmadas las obligaciones, la municipalidad dispone de distintas modalidades para facilitar el pago de las cuentas. Quienes prefieran realizar el trámite de manera presencial pueden acudir directamente a las cajas del Palacete Municipal, ubicado sobre Avenida Mariscal López 5556 esquina Capitán Bueno, barrio Villa Aurelia.

Asimismo, se encuentran habilitados diversos Centros Municipales distribuidos en los barrios para descentralizar la atención al público. Estas oficinas físicas reciben los pagos correspondientes a las infracciones y tributos de forma directa y segura.

Dónde pagar online y bocas de cobranza autorizadas

Para mayor comodidad, existen opciones que evitan la necesidad de trasladarse hasta las dependencias del Palacete Municipal. El ciudadano puede abonar sus compromisos en las redes de cobranza rápida denominadas Aquí Pago y Pago Express. También están habilitados los locales de Superseis Total, en Carlos A. López, y el Stock de Barrio Obrero. Estos comercios adheridos procesan las transacciones e ingresan los pagos directamente al flujo del sistema comunal.

Lea más: “Fuera, Bello inútil”: El grito en Santo Domingo ante el infierno vial en Asunción

Los canales digitales representan otra alternativa eficiente para realizar transacciones desde la comodidad del hogar o la oficina. Se puede utilizar la aplicación Pago Móvil de Bancard o las plataformas de Home Banking de los bancos. Del mismo modo, están plenamente autorizadas las transferencias bancarias directas para cumplir con las deudas del periodo.

Exoneración por pronto pago y qué hacer si tu saldo no se actualiza

Además, la ordenanza tributaria contempla importantes incentivos vigentes, como la promoción denominada Descuento Mundial. Esta campaña especial ofrece la exoneración total de multas y recargos moratorios a quienes liquiden el saldo total. Existe también la posibilidad de financiar la deuda entregando un veinte por ciento inicial y el saldo restante.

Este financiamiento remanente se puede distribuir en hasta seis cuotas consecutivas sin recargo por intereses directos. Adicionalmente, quienes adeuden únicamente el ejercicio fiscal 2026 acceden a un diez por ciento de descuento neto.

Lea más: Medellín y sus secretos: Cómo lograr una transformación urbana en Asunción

En ciertos casos, los pagos demoran cierto tiempo en ser computados en el sistema. En caso de que eso suceda, el ciudadano puede hacer un reporte directo, comunicándose con el Call Center mediante la línea telefónica o el canal de WhatsApp. El equipo de atención verificará la operación con el comprobante, identificará la causa de la demora y orientará al usuario.

Pasos para apelar una infracción y riesgos de la morosidad

Si el ciudadano no está de acuerdo con una sanción o multa, existen mecanismos institucionales establecidos. El procedimiento para apelar o solicitar la reconsideración de una multa depende de la etapa del expediente respectivo. Si el caso aún no cuenta con una sentencia firme, se debe recurrir ante el Juzgado de Faltas. Pero si la resolución ya se encuentra firme, la solicitud formal se ingresa por expediente hacia Asuntos Jurídicos.

Lea más: Colapso en la Municipalidad de Asunción: alarmante estado de calles y avenidas

Ignorar las notificaciones y mantener saldos pendientes genera consecuencias serias reguladas por las normativas vigentes en la capital. La falta de pago de multas y obligaciones municipales provoca la aplicación automática de intereses y recargos moratorios. También produce restricciones en trámites administrativos, retención de vehículos en la vía pública o el inicio de demandas judiciales. Por ello, la Municipalidad de Asunción aconseja aprovechar los beneficios y mantener las cuentas totalmente al día.