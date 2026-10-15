Denuncian “apriete” municipal tras la granizada en Asunción: “Se aprovechan de la necesidad de la gente”

Vecinos del barrio Ciudad Nueva de Asunción, golpeados por los destrozos en sus viviendas tras la reciente granizada, denunciaron intentos de “apriete” por parte de fiscalizadores de la Municipalidad de Asunción. Los afectados reclaman que, en lugar de enviar ayuda para despejar los escombros, la gestión del intendente Luis Bello (ANR-cartista) envió funcionarios a exigir trámites y amenazar con sanciones a familias golpeadas por el temporal.

Granizada en Asunción: denuncian intimidación de fiscalizadores a damnificados

Las familias perjudicadas atraviesan un cuadro de severa vulnerabilidad tras sufrir la caída de techos e inundaciones internas provocadas por el temporal con caída de granizos, ocurrido en fin de semana del 3 y 4 de octubre. Ante la emergencia y la falta de respuesta oficial, los pobladores se vieron obligados a alquilar contenedores particulares para retirar los escombros acumulados. Los contribuyentes consideran que el arribo de los agentes comunales a sus casas constituyó un acto deliberado de intimidación en medio del desastre.

La comunidad cuestionó que la prioridad municipal debía ser el envío de maquinaria y ayuda humanitaria en lugar de controles punitivos. “En vez de mandarnos camiones para despejar los destrozos, nos mandan fiscalizadores a apretarnos”, recriminó un poblador durante la intervención en el barrio. “Están apretando en un momento de crisis, aprovechándose de la necesidad de la gente”, remarcó otro afectado ante el procedimiento.

Video del “apriete”: quiénes son los funcionarios de la Municipalidad de Asunción

La indignación generalizada derivó en el rechazo público de la intervención, momento que fue registrado en un video grabado por los propios residentes. En las imágenes se observa la fuerte discusión entre los dueños de una de las casas afectadas y los enviados comunales que pretendían labrar actas. “Como mínimo nos tienen que pedir perdón por no poder hacer lo que tienen que hacer”, reclamó un vecino, recordando que sus sueldos salen de los impuestos.

“Hace 4 días que duermo en el piso, 4 días con mi bebé, con mi hija, con todo el mundo en el piso. Tengo mi casa inundada por todos lados y me vienen a hacer esto. ¿Sabés lo que es estar hace más de una semana con agua hasta el tobillo?”, encaró otro afectado. La molestia escaló al constatar que los agentes llegaron a la propiedad a bordo de un vehículo particular y rehusando identificarse.

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Ante el reclamo firme y la exigencia de transparencia, los intervinientes terminaron por exhibir sus credenciales frente a las cámaras de los pobladores. El primero se presentó con una credencial de Mathías Bareiro. Su número de cédula figura en el carnet y, según la planilla de funcionarios municipales de agosto, se trata de un jornalero y ayudante en la Dirección de Mercados Zonales. El segundo exhibió una credencial a nombre de Ramón López. Con el número de cédula que figura en su carnet, aparece en la nómina de agosto, de la Junta Municipal, como contratado como asistente.

Al percatarse de que eran filmados y ante los reclamos por el intento de extorsión en plena crisis, los funcionarios cambiaron la versión del operativo. Los enviados adujeron que solo acudieron “a preguntar” por los permisos requeridos para colocar contenedores de escombros en la vía pública. La explicación no aplacó el malestar de los frentistas, quienes remarcaron que el contenedor respondía a los daños del temporal. “Si ustedes me multan, yo voy a tirar todo en la esquina”, respondió otro de los pobladores.

Denuncian esquema de coimas y burocracia en la Municipalidad de Asunción

El reclamo surgido en Ciudad Nueva coincide con antecedentes reportados por contribuyentes de otros puntos de la capital, como el Centro Histórico. Residentes de dicho sector expusieron haber enfrentado episodios idénticos con agentes municipales tras encarar reparaciones particulares en sus inmuebles. Las denuncias señalan la existencia de un patrón operativo recurrente por parte del personal de fiscalización de la capital.

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Los ciudadanos sostienen que la maraña burocrática comunal impone trabas deliberadas para obstaculizar el cumplimiento normativo, incluso durante emergencias o siniestros. Según los afectados, el esquema está articulado para acorralar al contribuyente e inducir el pago de coimas a los inspectores. La carencia de canales ágiles de regularización agrava la indefensión de los vecinos frente a las inspecciones.

La denuncia se suma a la cadena de relevamientos sobre esquemas de recaudación paralela operantes en distintas dependencias de la Municipalidad de Asunción. Las acusaciones abarcan desde la “mafia del asfalto” y el ordeñe de combustible en Vialidad, hasta aprietes en Defensa al Consumidor, Policía Fiscalizadora y Planeamiento Urbano. A poco más de dos semanas del cambio de Gobierno, la gestión del intendente Bello sigue sin dar señales claras de combate a estos esquemas.

Qué responde la Municipalidad de Asunción ante las denuncias de “apriete”

ABC intentó obtener la versión oficial del director de la Policía Municipal de Vigilancia, Miguel Ángel Stampf, sobre el operativo. Sin embargo, no se obtuvo respuesta a los mensajes ni a las llamadas enviadas a su línea telefónica con terminación 339. Este medio mantiene el espacio abierto para publicar la postura o el descargo que la autoridad municipal, o los funcionarios denuncias que están a su cargo, consideren oportuno remitir.