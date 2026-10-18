Discurso vs. realidad: Cuánto cuestan los funcionarios que metió Luis Bello a la Municipalidad de Asunción

Pese a las promesas de austeridad y a la negativa de haber incorporado personal durante su mandato, planillas oficiales de la Municipalidad de Asunción revelan que el intendente Luis Bello (ANR- cartista) metió al menos 48 nuevos funcionarios, entre la Intendencia y la Junta Municipal, desde su llegada al cargo en agosto de 2025, generando un millonario costo anual para las arcas comunales que supera los G. 3.100 millones.

Planillas de la Municipalidad de Asunción desmienten discurso de Luis Bello

El intendente de Asunción, Luis Bello (ANR-cartista), basó gran parte de su corta gestión, que culmina este 3 de noviembre, en pregonar un estricto orden financiero y una política de cero contrataciones. Sin embargo, los registros oficiales de la propia comuna desmienten categóricamente su narrativa pública.

De acuerdo con la planilla oficial de salarios correspondiente a julio, la administración de Bello incorporó al menos 33 nuevos funcionarios únicamente dentro de la Intendencia municipal a lo largo del 2026. Entre ellos, figura Violeta Fornerón, ex precandidata a concejal, quien asumió como directora de Juventud y Deportes en junio, justo después de no lograr sortear las internas coloradas.

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A este grupo de trabajadores ingresados en el presente ejercicio se le deben sumar otros 12 funcionarios que ingresaron en calidad de comisionados dentro de la Junta Municipal, además de 3 nombramientos concretados entre septiembre y diciembre de 2025, cuando Bello ya era intendente.

La revelación contrasta frontalmente con las declaraciones brindadas por el jefe comunal durante su informe de gestión y ante los equipos de transición de la intendenta electa Soledad Núñez, a quien aseguró haber entregado una institución con planteles reducidos.

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Cuánto cuestan a los asuncenos los nuevos funcionarios nombrados y comisionados

Siempre tomando en cuenta la planilla de salarios de julio, el ingreso de estos 33 nuevos funcionarios en la Intendencia representa una carga fija considerable para los contribuyentes asuncenos, con un costo mensual conjunto que asciende a G. 170.122.938. Al proyectar esta cifra anual e incluir el pago del aguinaldo correspondiente, el monto total que sale de las arcas municipales para sostener estas incorporaciones llega a un estimado de G. 2.211 millones.

Del total de nuevos agentes en la Intendencia, 18 son funcionarios permanentes nombrados que demandan al mes G. 120.645.466, lo que equivale a G. 1.568 millones al año, destacándose 16 puestos de inspector ayudante en la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Asunción.

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En tanto, los 15 funcionarios restantes ingresados bajo la modalidad de comisionados desde otras instituciones públicas suman un costo mensual de G. 49.477.472, equivalente a G. 643.207.136 anuales, distribuidos en áreas clave como la Policía Municipal de Seguridad, la Dirección General de Gabinete y otras dependencias administrativas.

A estos se suma el ingreso de al menos 15 funcionarios en la Junta Municipal desde septiembre de 2025, y que iguran en la planilla de salarios de julio. De esos, 12 son comisionados y 3 son nombrados. Estos funcionarios registran un costo mensual de al menos G. 74.899.457 mensuales, lo que representan otros G. 973.692.941 al año.

Transición municipal: La herencia de Luis Bello que recibe Soledad Núñez

En agosto pasado, tras haber cumplido 11 meses de mandato, tras la salida de Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-catista), Bello realizó un informe de su gestión al frente de la comuna, en la que enfatizó en varias oportunidades que jamás firmó una sola contratación de personal nuevo.

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El intendente saliente argumentó ante la ciudadanía que su administración se caracterizó por sanear las finanzas, recortar presupuestos sobredimensionados y frenar el festival de nombramientos políticos heredado del pasado.

La semana pasada, tras la confirmación de la victoria de Soledad Núñez en las elecciones municipales, Bello recibió a la intendenta electa junto a su equipo de transición. Tras el encuentro, Núñez aseguró que el intendente le dijo que entregaba una comuna con alrededor de 8.500 funcionarios, una cifra considerablemente inferior a la que recibió, con 9.119 funcionarios.