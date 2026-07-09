Educación sexual: Pastor evangélico defiende libros del MEC, ante protesta en Caaguazú

Familias de la Escuela Básica N° 3518 Kuarahy Rese, de la ciudad de Caaguazú, protestaron este miércoles contra el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), afirmando estar en desacuerdo con el contenido de los materiales que fueron entregados a sus hijos, parte del plan oficial, denominado de Educación de la Afectividad y la Sexualidad en la Escuela (EASE).

El MEC reparte desde febrero, una caja con una decena de libros del plan de lectura Ñe´ery que, según indicaron, llegará a más de 1 millón de estudiantes de centros educativos públicos.

Entre estos materiales también figuran libros sobre educación sexual, que fueron elaborados por el MEC y son financiados por Itaipú Binacional, cuyo director general paraguayo es Justo Zacarías Irún, miembro del clan de los Zacarías Irún en Ciudad del Este. Según había afirmado el ministro de Educación, Luis Ramírez, el costo de estos textos superaría los US$ 4 millones.

Las familias reclamaron al ministro de Educación, Luis Ramírez, la falta de transparencia, la falta de información sobre estos insumos y que no se compartieron antes, de manera pública. En una protesta realizada al interior de la escuela Kuarahy Rese, los padres afirmaron que recibieron los libros con total sorpresa y en desconocimiento.

Pastor evangélico apareció en escuela para defender materiales del MEC

Según reportes de medios de comunicación locales, como Telequince y Caaguazú Noticias, los padres denunciaron que este miércoles, aguardaron la visita de técnicos del MEC para escuchar las explicaciones sobre estos libros, pero fueron plantados por los funcionarios.

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“El MEC implementó este material de manera unilateral, sin previa autorización ni consentimiento de los padres”, refutaron las familias en la escuela pública del quinto departamento.

El que sí apareció en medio de los reclamos fue el pastor evangélico Miguel Ortigoza, quien mantiene una estrecha relación con Luis Ramírez y todo su gabinete. El religioso es representante en Paraguay de la oenegé evangélica Capitol Ministries, de Estados Unidos.

Ortigoza habló con los padres de Kuarahy Rese para defender los libros del MEC. Aunque más bien lo que realizó fue un ataque a otras organizaciones, como Feipar (Familias por la Educación Integral) y Plan Internacional Paraguay, sin mayores argumentos para explicar a las familias sobre el contenido de los libros oficiales de EASE.

Pastor afirma que “sacaron del MEC” a Plan Paraguay

Miguel Ortigoza aseguró: “nosotros hicimos que Plan Paraguay salga del MEC”, por la supuesta postura de esta organización no favorable hacia niñas, niños y adolescentes.

Además, el religioso no mostró una sola página de los materiales del MEC, pero sí mostró otros libros supuestamente con contenido de lo que llamó “ideología de género”.

“Con la idea de empoderar a las niñas, lo que quieren es que esas niñas decidan sobre su cuerpo a los 8 años, es una locura”, afirmó Ortigoza.

Los padres aseguraron que esa frase que afirmó Ortigoza es exactamente lo que plantea el MEC con el programa EASE. “Ore rorechaza totalmente la libro, ni peteĩ hoja ndoroipotái” (rechazamos totalmente el libro, no queremos ni una hoja), dijeron.

Lo que dice el MEC sobre la presencia del pastor Miguel Ortigoza en la escuela

Desde el MEC aseguraron que el pastor Miguel Ortigoza no estuvo en la escuela Kuarahy Resa como representante de la cartera, pero sí como miembro de la Mesa Técnica de Padres (MTP).

La mesa es una instancia de reunión entre autoridades educativas y los miembros de organizaciones como la Federación Nacional de Asociaciones de Padres de Estudiantes (Fenapep) y otras organizaciones autodenominadas “provida” y “profamilia”, todas lideradas precisamente por Miguel Ortigoza.

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A través de la dirección de Comunicación del MEC, negaron que los técnicos hayan dejado plantados a los padres. Un equipo liderado por Leda Palmerola, directora de Orientación Educativa, fue hasta el establecimiento, según indicaron.

“Me reuní con supervisores, la Directora y coordinadora de la institución educativa y ellos manifestaron no tener inconvenientes en aplicar, pero los padres no iban a permitir”, afirmó Palmerola, quien aún se encuentra trabajando en la institución educativa, según la respuesta del MEC. Intentamos comunicarnos con Mónica Cazal, directora de la escuela Kuarahy Rese, pero no atendió nuestra llamada ni respondió a nuestro mensaje vía Whatsapp.

Educación sexual: ¿Cuál es el origen de los materiales que distribuye el MEC?

Los libros del programa EASE provienen de las llamadas “12 Ciencias para la afectividad y la educación sexual en las escuelas”, cuya autora es la ecuatoriana María Judith Turriaga, quien aparece también como “autora literaria” de los textos ahora entregados a los estudiantes.

Turriaga y Ortigoza se presentaron en distintos puntos del país para promocionar las “12 Ciencias”, pero después de las críticas recibidas, el MEC tuvo que cambiar el nombre de los cuadernos a “EASE” e introducir modificaciones en los textos también, por recomendación de instituciones como el Ministerio de la Niñez y el Ministerio de Salud.

Luego de estos cambios, el pastor y la autora siguieron con la propaganda de los insumos, incluso llegando al Congreso Nacional. “Los hombres no oyen muy bien la voz aguda femenina, por eso las mujeres casadas siempre se quejan, mi marido no me oye; no es sordo, es hombre (sic), háblele un poquito más bajo o escríbale una nota”, había afirmado Turriaga en aquel entonces.

La Mesa Técnica de Padres, liderada por Miguel Ortigoza, figura en los libros de EASE como colaboradora en la revisión, edición y adaptación en Paraguay de las “12 Ciencias”.