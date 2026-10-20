¿Virtudes en Hitler y defectos en los judíos?: El escandaloso ejercicio del MEC en escuelas

Así lo expone una consigna de una sección del propio material didáctico promovido por la gestión del ministro Luis Ramírez en el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), donde se pregunta textualmente a los estudiantes: “¿Qué virtudes pudo haber visto Hitler en los alemanes? ¿Qué defectos en los judíos para justificar su actuar?”.

Para colmo, la guía pedagógica que forma parte del plan Educación de la Afectividad y la Sexualidad en las Escuelas (Ease) remata el ejercicio instando a aplicar la misma lógica a las relaciones personales cotidianas.

“Intenta decirle a alguien que no te cae bien, lo bueno que hace y sus puntos fuertes”, dice el texto a continuación, en el libro que corresponde al tercer curso de la Educación Media. Con esta comparación, el libro del MEC termina reduciendo las masacres del régimen nazi y los discursos de odio a un mero desacuerdo interpersonal o a un simple problema de empatía y autoconocimiento.

Estos cuestionados textos entraron prácticamente “de contrabando” a los colegios públicos. Fueron camuflados dentro del portafolio del proyecto “Ñe’ẽry” (Programa de Lectura, Escritura y Oralidad), una iniciativa financiada por Itaipú Binacional con US$ 7,3 millones, y que en teoría debía estar destinada de forma exclusiva al fortalecimiento de la comprensión lectora, pero que sirvió de cobertura para distribuir el polémico módulo, sin el debido debate previo con las comunidades educativas.

Polémica por libros del MEC: De “Hitler, un niño normal” al justificativo del Holocausto

Para entender el alcance del escandaloso contenido del libro de tercer curso de la Media, hay que analizar la secuencia completa del material impulsado por el MEC:

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El “niño normal” que llegó a líder: En páginas anteriores, la guía pedagógica introduce la figura de Adolf Hitler presentándolo únicamente como un niño “normal” que con el tiempo se convirtió en un “político famoso”, omitiendo por completo sus crímenes de lesa humanidad y el régimen del Terror nazi.

La estigmatizante comparación: En el mismo apartado, el texto contrapone la historia de Hitler con la de una niña con síndrome de Down. La construcción fue duramente criticada por docentes y especialistas por carecer de rigor pedagógico y promover un sesgo discriminatorio en el aula.

El ejercicio sobre los “defectos” de los judíos: Como broche de oro, el módulo da el salto a la sección “Comparte”, donde exige a los alumnos identificar “virtudes” en los alemanes y “defectos” en los judíos para explicar la postura de Hitler.

La banalización del Holocausto: Finalmente, el libro remata la consigna pidiendo a los estudiantes aplicar esa misma lógica para decirle “algo bueno” a alguien que no les cae bien, reduciendo el mayor genocidio del siglo XX a una simple desavenencia o falta de empatía interpersonal.

Ante semejante “joya” pedagógica, el titular del MEC no tuvo más remedio que responder a los cuestionamientos de la sociedad y, si bien intentó escudarse en que los materiales supuestamente son parte de una “prueba piloto”, de alguna manera reconoció el error, indicando que se trataba de un “ejemplo infeliz”, en contacto con 1080 AM.

Historiadora destroza los textos del MEC: Los graves estereotipos ocultos en los libros

En su análisis, la investigadora e historiadora Ana Barreto Valinotti reveló cómo el material ficciona la biografía de Paula Hitler —hermana del dictador— para bajar un claro mandato de género. Según el relato del MEC, la niña no fue a la universidad, sino que prefirió quedarse en casa cuidando a sus padres, lo que supuestamente hizo “muy feliz a la familia”.

Sin embargo, Barreto desmintió rotundamente esta versión al recordar que Paula quedó huérfana de padre a los 6 años, de madre a los 10 y que de joven trabajó como secretaria en Viena, lejos del idílico mito doméstico que pretende vender la cartera educativa.

Para Barreto Valinotti, este invento no responde a la ignorancia ni a un simple desconocimiento histórico, sino a “una manera perversa de decirles a las nenas que no hace falta estudiar mucho para hacer ‘muy feliz’ a una familia: basta con quedarse en el espacio doméstico para siempre”. El análisis fue realizado este martes en su cuenta de X.

Esperanza Martínez exige al MEC desechar libros que promueven “machismo y sumisión”

La reacción política no tardó en trasladarse al Congreso Nacional de la mano de la propia senadora Esperanza Martínez, quien fue la encargada de destapar e iniciar las denuncias públicas sobre los indignantes contenidos distribuidos en las escuelas.

Tras exponer los textos, la legisladora anunció la presentación de un proyecto de declaración para exigir al MEC la suspensión, revisión y eliminación inmediata de los materiales, advirtiendo que perpetúan estereotipos machistas, inculcan sumisión y descargan sobre las adolescentes la culpa frente a situaciones de acoso con consignas como “ponte guapa, pero no provocativa”.

“Esto hay que desecharlo y hacer algo nuevo”, enfatizó la parlamentaria, alertando además sobre el peligro de enseñar a los niños que “el que obedece no se equivoca”, una doctrina autoritaria que anula el criterio propio y deja indefensa a la niñez ante contextos de abuso.

La aclaración de la autora del proyecto educativo tras la controversia

La escritora ecuatoriana María Judith Turriaga, autora de los libros “12 Ciencias para la educación y la sexualidad en las escuelas”, textos en los que se basa el programa Ease, emitió un comunicado asegurando que el contenido cuestionado fue “sacado de contexto” y solamente fue “malinterpretado” por sectores de la prensa.

El ejercicio sobre Hitler “se enmarca en el estudio que la ciencia jurídica hace de la diferencia entre las leyes justas e injustas”. Agregó que “Hitler nació sin síndrome de Down el mismo día en el que nació una niña con síndrome de Down. Hitler hizo mucho mal y la niña mucho bien”.

Luis Ramírez afirmó que retirarán únicamente materiales sobre Hitler

El ministro de Educación, Luis Ramírez, en contacto con radio Ñanduti, aseguró esta tarde que tras la controversia por el ejercicio sobre Hitler, decidieron que retirarán ese libro de las instituciones educativas y del portafolio de Ñe´ery y así también suspenderán la distribución que tenían previsto continuar. Sí permanecerán en las escuelas, afirmó, los demás materiales, cuestionados principalmente por tener sesgo machista, sin rigor científico.