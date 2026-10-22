Elecciones de abogados para el CM: propaganda electoral está permitida hasta el 25 de noviembre

El 28 de noviembre próximo se llevan a cabo las elecciones del gremio de abogados, para designar a dos representantes ante el Consejo de la Magistratura (CM), por fenecimiento de mandato de los dos actuales miembros, Gerardo Bobadilla y Enrique Berni.

En este contexto, el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TJSE) habilitó a partir de este miércoles 22 de octubre el periodo para la realización de propagandas electorales.

El plazo de propaganda se extiende hasta las 23:59 del miércoles 25 de noviembre, esto de acuerdo con lo establecido en el artículo 290 de Ley N° 834/96, que fue modificado por el artículo 1 de la Ley Nº 7135/2023 “Que establece el Código Electoral paraguayo”.

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Ese mismo órgano legal señala en su primer párrafo que “los partidos, movimientos políticos, alianzas y concertaciones que propicien candidaturas, son responsables de velar por el cumplimiento de los plazos”.

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Así también, en caso la norma electoral refiere que “en las elecciones nacionales, departamentales y municipales, la conducta de la organización política o la del candidato que realice propaganda electoral antes del plazo establecido será tipificada como falta electoral”.

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Añade el artículo 290 modificado por la Ley N° 7135/2023, que “tanto la organización política en el caso de propaganda institucional como el candidato infractor, para el caso de propaganda personal son pasibles de ser sancionados con una multa individual de 100 jornales mínimos por cada medio utilizado para difundir la propaganda, debiéndose contabilizar tipo y cantidad en cada caso”.

Ello rondaría la suma total de G. 11.707.700, teniendo en cuenta que el jornal mínimo actual es de G. 117.077 y la multa es por 100 jornales mínimos. Ese monto, según declara la norma, “será deducido de lo que eventualmente le corresponda en concepto de subsidio electoral”.

Municipio interviene si candidatos no retiran propaganda

El artículo 290 también señala que “vencido el plazo estará prohibida toda clase de propaganda electoral”, por lo que los candidatos a partir de la medianoche del 26 de noviembre tienen un plazo de 48 horas para retirar sus respectivas propagandas electorales de los espacios públicos.

Ello teniendo en cuenta que los comicios del gremio de los abogados para elegir representantes para el Consejo de la Magistratura, se lleva a cabo el 28 de noviembre.

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En caso de que los candidatos de cada movimiento no lleven a cabo el retiro de su propaganda, lo hará el municipio, previa denuncia hecha y notificación al postulante de que se procederá a realizar esa tarea, según explicó en entrevista con ABC Gino Ruggero, director de la Policía Municipal Fiscalizadora de la Municipalidad de Asunción.

“Nosotros intervenimos en caso de que la polución visual ya sea mucha y en caso de que el candidato no retire su cartelería”, añadió Ruggero.

“Este tipo de labores conlleva muchos recursos, personal operativo, logística, vehículos que no son de nuestra dirección, pero contamos con ganchos”, detalló Ruggero al tiempo de añadir “solamente que el personal del que disponemos es insuficiente”.

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Por otra parte, Ruggero comentó que este tipo de actividades “no es un trabajo del día a día, sino de cada elección; nosotros nos regimos por el calendario electoral, por el plazo que habilita el Tribunal Superior de Justicia Electoral y una vez culminado, 48 horas antes de cada elección, si no retiran en su totalidad sus propagandas, nosotros notificamos y retiramos”.

¿Quiénes postulan para representar a los abogados ante el CM?

Los postulantes que compiten en las elecciones del 28 de noviembre, para representar a los abogados ante el órgano constitucional son:

Los abogados Juan Sosa Bareiro y Nidia Silvero de Prieto, del movimiento “Unidad Gremial” .

Los abogados Gerardo Ramón Bobadilla Frizzola y José Antonio Valenzuela Pavón. por el movimiento “Seguimos construyendo juntos” . En el caso de Bobadilla, busca su reelección.

Los abogados Enrique Javier Berni Brítez y Nilsa Cáceres de Hernández pugnan por el movimiento “Renovación Gremial”. Desde esta lista, Berni es otro que busca el rekutú.

Los abogados Jorge Luis Bogarín Alfonso, designado “significativamente corrupto” por Estados Unidos en 2023, y Rolando Aquino, por la lista “Es nuestro momento”.

¿Qué es el Consejo de la Magistratura?

El Consejo de la Magistratura (CM) es un órgano extra poder, cuya función está establecida por la Constitución Nacional (CN), específicamente en el artículo 264 “de los deberes y de las atribuciones”.

Este órgano está compuesto por siete integrantes, representantes del gremio de abogados, de la Corte Suprema de Justicia, de las universidades nacionales, de las universidades privadas, del Ejecutivo y de las Cámaras de Senadores y Diputados.

En dicho artículo se establece que el CM es el encargado de “proponer las ternas de candidatos para integrar la Corte Suprema de Justicia, previa selección basada en la idoneidad, con consideración de méritos y aptitudes, y elevarlas a la Cámara de Senadores para que los designe, con acuerdo del Poder Ejecutivo”.

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También es el encargado de “proponer en ternas a la Corte Suprema de Justicia, con igual criterio de selección y examen, los nombres de candidatos para los cargos de miembros de los tribunales inferiores, los de los jueces y los de los agentes fiscales y también defensores públicos”.