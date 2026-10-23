Indígenas aseguran pasar hambre y esperan kits de alimentos del Indi en Coronel Oviedo

Los nativos denuncian que hace meses no reciben la asistencia alimentaria que, según señalan, el Indi debe proveer cada dos meses.

Llegaron por sus propios medios hasta la capital departamental de Caaguazú para reclamar la entrega de víveres y permanecen en el lugar a la espera de una respuesta. Ante la falta de alimentos, sobreviven con las pocas ayudas que reciben de ciudadanos que se solidarizan con las familias y les acercan algo de comida.

El líder indígena Eduardo Villalba, representante de la comunidad San Juan del distrito de Caaguazú, manifestó que la situación es cada vez más difícil, debido a que las familias necesitan alimentos para subsistir y regresar a sus respectivas comunidades.

Según explicó, esperan que el INDI les entregue una provisión de víveres que les permita cubrir sus necesidades básicas durante al menos 15 a 20 días. Con esa asistencia, pretenden retornar a sus lugares de origen y dejar de permanecer a la vera de la ruta.

Viven bajo precarias carpas y soportan las lluvias

Desde el domingo pasado, las familias indígenas viven bajo precarias carpas instaladas al costado de la antigua ruta PY02, en inmediaciones del cruce internacional de Coronel Oviedo. Algunos utilizan espacios cercanos a locales comerciales y paradas de taxis para resguardarse de las inclemencias del tiempo.

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La situación se agravó con las intensas lluvias y los fuertes temporales registrados en los últimos días en esta parte del país. Las familias deben soportar las inclemencias del tiempo sin contar con refugios adecuados y con una provisión insuficiente de alimentos.

Villalba señaló que reciben algunas ayudas de personas solidarias, quienes les acercan galletas y otros alimentos, pero la asistencia no alcanza para cubrir las necesidades de todos los integrantes de las comunidades que se encuentran en el lugar.

Reclaman cumplimiento de la asistencia del Indi

El dirigente indígena sostuvo que las comunidades están prácticamente abandonadas por parte del Indi y reclamó una respuesta concreta de la institución encargada de atender las necesidades de los pueblos originarios.

Los indígenas afirman que hace meses no reciben los kits de alimentos que, según indican, deben ser entregados cada dos meses. Por ese motivo, decidieron trasladarse hasta Coronel Oviedo para exigir la provisión de los víveres y buscar una solución a la falta de asistencia.

Mientras esperan una respuesta, las familias continúan viviendo bajo precarias carpas a la vera de la antigua ruta PY02, con la esperanza de recibir los Kits alimentos necesarios para permanecer durante unos días más en sus comunidades y superar, al menos temporalmente, la situación de necesidad que atraviesan.

El representante de asuntos indígenas de la Gobernación de Caaguazú, Juan Garcete, señaló que hasta el momento el Indi no dispone aún la cantidad de víveres que solicitan y que mientras tanto la gobernación les está distribuyendo alimentos para que hagan la típica olla popular. Aseguró que en caso en que este fin de semana se llegue a completar la cantidad de alimentos que exigen, la distribución será inmediata para que los mismos vuelvan a sus comunidades.