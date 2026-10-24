Productores concretaron la exportación 28.000 kilos de tomates al Brasil

El martes pasado se concretó la exportación de 28.000 kilos de tomates al Brasil, en lo que representa un nuevo intento de posicionar la producción nacional en mercados internacionales. Los productos partieron de la compañía San Antonio y Blas Garay, del distrito de Coronel Oviedo, departamento de Caaguazú.

Se trata de la segunda exportación histórica registrada en octubre. El viernes 16 de este mes se había concretado el envío de otros 27.000 kilos de tomates de primera calidad a Uruguay, operación que marcó un hito para los productores nacionales.

Por el envío al Brasil, los productores reciben entre G. 4.500 y G. 5.000 por kilo. La operación constituye una primera presentación de la producción paraguaya en el mercado brasileño, con la expectativa de establecer una comercialización sostenida.

Es el tercer año consecutivo en que Paraguay registra exportaciones de tomates. En 2024 se habían realizado envíos a la Argentina, mercado al que también se exportó el año pasado. Este año, además de la apertura del mercado uruguayo, se suma ahora el Brasil.

Los productores esperan que la diversificación de los destinos comerciales permita ampliar las ventas y reducir los efectos de la saturación del mercado interno, situación que suele producirse en determinados periodos de cosecha.

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Cuestionan supuesta superproducción

Por otra parte, los productores nucleados en el Consejo Nacional de Producción Frutihortícola del Paraguay, representado por su presidente, Abel Brites, cuestionan que las autoridades argumenten una supuesta superproducción para justificar la exportación del producto.

Brites sostiene que los propios registros del Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE) indican que, hasta aproximadamente el 15 de octubre, la producción de tomates rondaba los 1.500.000 kilos.

Según el gremio, la demanda nacional es de unos 200.000 kilos diarios, lo que equivale a aproximadamente 6 millones de kilos al mes. En ese contexto, consideran que, al ritmo de producción registrado hasta mediados de octubre, la oferta mensual podría situarse entre 4.500.000 y 5 millones de kilos, por debajo de las necesidades del mercado interno.

Los productores consideran llamativo que se argumente una superproducción mientras los registros oficiales, según su interpretación, reflejan que la oferta no sería suficiente para cubrir la demanda nacional. Además, cuestionan que el precio del tomate se encuentre por el suelo, situación que ocasiona pérdidas económicas a otros gremios del sector.

Esperan exportaciones constantes

Pese a las controversias, el envío al Brasil genera expectativas entre los productores que lograron comercializar sus cosechas a través de esta operación.

El sector espera que las exportaciones no se limiten a envíos aislados, sino que se conviertan en una actividad constante, con precios que permitan cubrir los costos de producción y obtener ganancias.

La apertura de nuevos mercados representa una oportunidad para mejorar los ingresos de las familias productoras y sus condiciones de vida en las fincas. No obstante, los cuestionamientos sobre los volúmenes de producción y la demanda interna mantienen abierto el debate sobre la disponibilidad real de tomates en el país y la formación de sus precios.