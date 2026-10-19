Tomateros denuncian diferencias en cifras oficiales del MAG y cuestionan exportación a Uruguay

El presidente del Consejo Nacional de Productores Frutihortícolas del Paraguay, Abel Brítez, acudió en la mañana de este lunes a la Dirección de Extensión Agraria (DEAg) de Coronel Oviedo para exigir documentos que permitan aclarar las discrepancias entre los informes del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y el Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (Senave).

Brítez afirmó que los registros de ambas instituciones presentan diferencias importantes. Según explicó, la Dirección de Comercialización del MAG estimó una producción de 6.446.000 kilos para mayo y 6.994.000 kilos para junio, mientras que los documentos del Senave consignaron 3.587.000 y 4.240.000 kilos, respectivamente.

El dirigente afirmó que estas diferencias generan dudas sobre los informes que señalan una supuesta superproducción, argumento utilizado para explicar la caída de los precios que reciben los agricultores.

Cuestionan las cifras de producción manejadas a nivel oficial

Para octubre, la Dirección de Comercialización del MAG estimó una producción de aproximadamente 5.687.000 kilos de tomate. Sin embargo, Brítez señaló que, según los registros del Senave, durante los primeros 15 días del mes se liberaron para comercialización 1.560.000 kilos de producción nacional, volumen que, de mantenerse el ritmo, llegaría a unos 3 millones de kilos al cierre del mes.

El dirigente considera que estas cifras no respaldan la afirmación de que existe una superproducción y reclama que las instituciones presenten los documentos que permitan determinar cuánto tomate se produce y comercializa efectivamente en el país.

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Denuncian pérdidas y cuestionan exportación del tomate al mercado de Uruguay

Abel Brítez manifestó que los productores llevan más de un mes afectados por la caída de los precios y las dificultades para comercializar sus cosechas. Afirmó que las diferencias entre los registros oficiales podrían responder a irregularidades y acusó que presuntamente se estarían adulterando documentos públicos con información falsa.

También afirmó que estas supuestas irregularidades podrían favorecer negociaciones realizadas sin participación de los productores nacionales. Se trata de acusaciones del dirigente que deberán ser respaldadas mediante documentación y verificadas por las autoridades competentes.

El gremio cuestiona, además, la exportación histórica de 27.000 kilos de tomate a Uruguay, a G. 5.000 por kilo, al considerar que el país debe priorizar el abastecimiento interno.

El ministro Giménez defiende el envío de 27.000 kilos de tomate a Uruguay

El ministro de Agricultura y Ganadería, Carlos Giménez, rechazó los cuestionamientos sobre el manejo del mercado y defendió la apertura del destino uruguayo como una oportunidad comercial para los productores paraguayos.

El secretario de Estado indicó que, si realmente faltara tomate, los precios no estarían tan bajos. Explicó que la exportación busca aliviar la presión sobre el mercado interno y evitar que los agricultores vendan por debajo de sus costos de producción.

Giménez también señaló que el temporal registrado entre el 3 y el 4 de octubre afectó aproximadamente 700 casetas de producción, en unas 170 hectáreas de Caaguazú, y contribuyó a alterar la oferta y los precios.