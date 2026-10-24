Nacionales
24 de octubre de 2026 - 16:02

Vecinos del barrio Fátima de San Lorenzo se organizan en comisión de seguridad

Los vecinos del barrio Virgen de Fátima de la ciudad de San Lorenzo se vieron obligados a formar una Comisión de Seguridad ante la ola de seguridad en el barrio sanlorenzano.
Los vecinos del barrio Virgen de Fátima de la ciudad de San Lorenzo se vieron obligados a formar una Comisión de Seguridad ante la ola de seguridad en el barrio sanlorenzano.Lucía González

Los pobladores del barrio Fátima de San Lorenzo se reunieron para organizar la seguridad de los vecinos con el apoyo de la Policía Nacional.

Por Lucía González
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Los vecinos del barrio Fátima de San Lorenzo se reunieron para conformar una mesa de trabajo entre la Policía Nacional, y la Municipalidad de San Lorenzo en el barrio Fátima ante la ola de inseguridad que se viene registrando en el barrio y alrededores.

Los pobladores de este barrio buscan crear una Comisión de Seguridad que pueda dar soporte a los vecinos que residen en el lugar y a las personas que están de paso debido a los robos y asaltos ocurridos en las últimas semanas.

En la reunión participaron autoridades de la Policía Nacional de la Comisaría Primera, y autoridades de la Municipalidad de San Lorenzo como autoridades de la Comisión Vecinal.

El presidente de la Comisión Vecinal, Andrés Villalba, agradeció la presencia de la Policía Nacional, y comunicó a los vecinos y autoridades presentes los hechos acontecidos la semana pasada.

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Mencionó, que lo ocurrido les motivó a conformarse en un grupo y solicitar la ayuda de la Policía Nacional para articular mecanismos de seguridad a través de una línea más directa.

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“Estamos viendo la manera de organizarnos entre todos, tenemos una comisión de fomento, una comisión pro-plaza, y ahora vamos a organizar una comisión de seguridad, que estará enfocado en brindar seguridad a la ciudadanía”, expresó el presidente de la Comisión, Andrés Villalba.

Apoyo de la Policía Nacional de San Lorenzo

El jefe de la Comisaría Primera, Comisario Principal, Alexander Méndez, aseguró el apoyo a la comisión vecinal como apoyo a la seguridad de la ciudadanía.

“Vamos a disponer de uniformados que estarán a disposición de la ciudadanía, como también linces que estarán recorriendo con la patrulla todo el barrio. Vamos a habilitar un grupo de WhatsApp para que se pueda coordinar cualquier tipo de situación que ocurra”, explicó el jefe de la Comisaría de San Lorenzo.

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Tras la reunión la Comisión de Seguridad quedó conformada por los nuevos representantes, se formó un grupo de WhatsApp en donde los vecinos organizarán actividades a fin de adquirir elementos de seguridad que pueda servir a la Policía Nacional para el resguardo de los vecinos.