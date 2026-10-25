Veda pesquera: ¿Qué reclaman los pescadores al Gobierno?

La falta de respuestas del Gobierno a los reclamos del sector pesquero genera preocupación ante la nueva veda. Bernardo Zárate, secretario general de la Unión Nacional de Pescadores, señaló que aún no se concretó la mesa técnica solicitada para revisar las condiciones de acceso al subsidio.

Uno de los principales cuestionamientos apunta a la reglamentación del Ministerio de Desarrollo Social, que limita el cobro del beneficio a una persona por núcleo familiar, incluso cuando varios integrantes cuentan con licencia de pesca y tienen familias propias.

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“Esta veda yo creo que se va a repetir la historia de todos los años”, lamentó Zárate, quien recordó que el gremio presentó una nota en enero, pero hasta ahora no recibió respuesta.

Piden ampliar el beneficio y aumentar el monto

Por otro lado, señaló que otro de los reclamos se relaciona con la prohibición de realizar trabajos ocasionales para complementar los ingresos. Según Zárate, muchos pescadores recurren a pequeñas changas cuando escasea la pesca, por lo que consideran injusto que estas actividades temporales puedan impedirles acceder al subsidio.

El dirigente también insistió en la necesidad de aumentar el monto de la asistencia económica. Explicó que el pedido de incremento fue presentado hace dos años, pero no hubo avances. «Al menos aunque sea un 10 o 15%», señaló sobre el aumento que esperaban conseguir.

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En cuanto a la duración de la veda, indicó que el objetivo del sector es llegar a los 60 días, con incrementos progresivos. Sin embargo, para este año se establecieron 50 días, con apenas un día más respecto al periodo anterior.

Cuestionan falta de apoyo al sector pesquero

Asimismo, refirió que la crecida del río Paraná reduce la captura de peces y afecta los ingresos de las familias que dependen de esta actividad. Entre las localidades más afectadas se encuentran Itapúa y Misiones ya que el aumento del nivel del agua dificulta las tareas de pesca: “Hay peces, pero se esconden en lugares de difícil acceso”, explicó.

A esta dificultad se suma el reclamo por la falta de respuestas y alternativas para el sector, ya que manifestó que en lugar de ampliar la asistencia, cada año se excluye a más pescadores de la lista de beneficiarios.

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“Se saca más gente por cualquier motivo para ahorrar para el Estado, pero para los pescadores no”, criticó.

En otra línea, aseguró que el río Paraguay presenta un comportamiento normal para esta época, aunque existen anuncios de posibles crecidas hacia finales de año y los primeros meses del próximo.

Finalmente, puntualizó en cuanto a la asistencia y estimó que el año pasado fueron alrededor de 5.700 los pescadores beneficiados, mientras que la lista oficial de este año aún no fue publicada. Según indicó, la cantidad real de pescadores en el país superaría los 15.000, pero muchos no acceden al subsidio por falta de documentación.