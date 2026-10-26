Atención: este miércoles habrá cierre parcial y desvíos en la autopista Silvio Pettirossi

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) anunció que este miércoles 28 de octubre, de 09:00 a 13:00, se registrará tránsito en media calzada sobre la autopista Silvio Pettirossi, en la zona del Parque Ñu Guasu, debido a la continuidad de las obras del Corredor Vial Las Residentas.
El punto exacto de intervención estará ubicado a unos 300 metros del Monumento a Las Residentas, con un reencauzamiento vehicular previsto a lo largo de 200 metros.
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Estos trabajos permitirán realizar la carga de la última losa del tablero del futuro viaducto. Para garantizar la seguridad vial y ordenar el flujo de vehículos, el operativo contará con el respaldo de la Patrulla Caminera y personal de banderilleros en la zona.
Desde la institución instan a los conductores a reducir la velocidad, respetar la señalización instalada y prever demoras al transitar por el sector afectado durante la franja horaria mencionada.
Corredor Vial “Las Residentas” busca agilizar el tránsito entre Luque y Asunción
El proyecto forma parte de una estrategia integral para agilizar el tránsito entre Luque y Asunción, una infraestructura clave que beneficiará de forma directa a cerca de 500.000 personas.
La obra contempla:
- La construcción de un nuevo viaducto con retornos en U.
- La duplicación de calzadas en tramos estratégicos.
- La adecuación de intersecciones clave.
- Un nuevo sistema de drenaje pluvial para mitigar la acumulación de agua durante los días de lluvia.
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Con estas mejoras, se apunta a optimizar los desplazamientos hacia centros laborales, educativos y de salud, fortaleciendo el transporte de cargas, la conectividad regional y la calidad de vida de la ciudadanía.