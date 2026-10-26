Atención: este miércoles habrá cierre parcial y desvíos en la autopista Silvio Pettirossi

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) anunció que este miércoles 28 de octubre, de 09:00 a 13:00, se registrará tránsito en media calzada sobre la autopista Silvio Pettirossi, en la zona del Parque Ñu Guasu, debido a la continuidad de las obras del Corredor Vial Las Residentas.

El punto exacto de intervención estará ubicado a unos 300 metros del Monumento a Las Residentas, con un reencauzamiento vehicular previsto a lo largo de 200 metros.

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Estos trabajos permitirán realizar la carga de la última losa del tablero del futuro viaducto. Para garantizar la seguridad vial y ordenar el flujo de vehículos, el operativo contará con el respaldo de la Patrulla Caminera y personal de banderilleros en la zona.

Desde la institución instan a los conductores a reducir la velocidad, respetar la señalización instalada y prever demoras al transitar por el sector afectado durante la franja horaria mencionada.

Corredor Vial “Las Residentas” busca agilizar el tránsito entre Luque y Asunción

El proyecto forma parte de una estrategia integral para agilizar el tránsito entre Luque y Asunción, una infraestructura clave que beneficiará de forma directa a cerca de 500.000 personas.

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La obra contempla:

La construcción de un nuevo viaducto con retornos en U.

La duplicación de calzadas en tramos estratégicos.

La adecuación de intersecciones clave.

Un nuevo sistema de drenaje pluvial para mitigar la acumulación de agua durante los días de lluvia.

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Con estas mejoras, se apunta a optimizar los desplazamientos hacia centros laborales, educativos y de salud, fortaleciendo el transporte de cargas, la conectividad regional y la calidad de vida de la ciudadanía.