Urgen la reparación de la Catedral de San Lorenzo por deterioro estructural

La Catedral de San Lorenzo presenta signos de deterioro que generan preocupación por el estado de conservación del edificio. Entre los principales problemas se encuentran desprendimientos de materiales en varios sectores del techo, humedad y grietas en la mampostería, además de daños visibles en los cimientos del templo.

La zona más afectada es del techo que está ubicado frente al altar, así como la ala derecha del templo, como la ala izquierda del templo.

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Ante esta situación, el cura párroco, presbítero Pedro Brítez, remitió informes al Arzobispado de San Lorenzo, a la Municipalidad local y a la Secretaría Nacional de Cultura (SNC). Esto con el objetivo de poner en conocimiento de las autoridades la situación actual del edificio.

Además de solicitar el acompañamiento de referentes del área de conservación de edificios y Protección del Patrimonio Cultural teniendo en cuenta la Ley N° N.º 5621/2016, así como la inspección técnico-preventivo y una orientación especializada para determinar las medidas correctivas de una posible recuperación del edificio.

En los documentos, el sacerdote describió de manera detallada los deterioros observados tanto en el interior como en el exterior del inmueble.

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Templo presenta desprendimientos de revestimiento, fisuras y signos de humedad

El documento dirigido a la Secretaría Nacional de Cultura (SNC), Brítez señala que el templo presenta desprendimientos de revestimientos y otros materiales, fisuras y signos de humedad en diferentes sectores. También advirtió sobre la caída de materiales en espacios interiores, lo que obliga a extremar las medidas preventivas para resguardar a las personas que acuden diariamente al lugar.

El pedido apunta a que profesionales competentes inspeccionen el edificio y determinen el alcance de los daños, así como las intervenciones que correspondan para preservar la estructura que sugiere una evaluación inmediata de manera a que los deterioros no avancen.

Anuncian proyecto de restauración

Por su parte, desde la Municipalidad de San Lorenzo comunicaron que se prevé presentar una propuesta de restauración y puesta en valor de la Catedral. La iniciativa será dada a conocer después de la asunción del intendente electo, Felipe Salomón (ANR-HC), según informaron.

El jefe comunal electo, Felipe Salomón, adelantó que buscará la colaboración de la Secretaría Nacional de Cultura (SNC), y buscará fuentes de financiamiento para concretar las obras. Según explicó, la intención es recuperar el edificio mediante una intervención que abarque tanto sus espacios interiores como exteriores.

“Vamos a solicitar la colaboración de la Secretaría de Cultura y buscaremos el financiamiento de la restauración y puesta en valor de la Catedral de San Lorenzo. Tenemos un anteproyecto que ya estábamos trabajando”, manifestó Salomón.

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El proyecto también contempla la instalación de un sistema de iluminación para realzar la edificación durante la noche. La propuesta busca mejorar las condiciones del templo y recuperar su valor arquitectónico y patrimonial.