Indígenas cierran de forma intermitente la ruta para exigir víveres al INDI

Los nativos se encuentran en la capital del departamento de Caaguazú desde hace aproximadamente ocho días y denuncian que, pese a las promesas de las autoridades del INDI, hasta el momento no recibieron los víveres que reclaman para sus comunidades.

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El líder indígena Daniel Méndez Estigarribia, señaló que la movilización se debe al incumplimiento de los compromisos asumidos por la institución.

Explicó que los representantes de las comunidades mantienen conversaciones con las autoridades del INDI y que cada líder presentó los pedidos correspondientes, con la cantidad de familias que necesitan recibir los alimentos.

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Sin embargo, sostuvo que las promesas todavía no se concretaron, por lo que decidieron continuar con las medidas de presión para obtener una respuesta efectiva.

El dirigente indicó que las comunidades ya llevan varios días reclamando la provisión de alimentos y que la falta de respuestas los obliga a permanecer en la capital departamental.

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Asimismo, mencionó que representantes de la institución se comunicaron con los líderes indígenas para buscar una solución al reclamo. No obstante, los manifestantes aguardan que las conversaciones se traduzcan en la entrega efectiva de los víveres.

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No se retirarán sin los alimentos

Méndez Estigarribia aseguró que los indígenas no abandonarán Coronel Oviedo hasta que se cumpla el compromiso de provisión de alimentos.

Los manifestantes reclaman que se regularice la asistencia a sus comunidades, donde, según denunciaron, hace meses dejaron de recibir los víveres y numerosas familias ya están pasando hambre.

La protesta continuará en la rotonda principal de la ciudad mientras esperan una respuesta concreta del INDI.

No responden al reclamo

ABC intentó conversar con el encargado de asuntos indígenas de la Gobernación de Caaguazú, José Garcete, pero tras varias llamadas a su número 909 no me atendió el teléfono celular. En caso en que quiera dar detalles sobre el tema, puede comunicarse con esta redacción.