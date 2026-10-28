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Nacionales
28 de octubre de 2026 - 20:41

Nombran a nuevo director de Centros Penitenciarios tras la fuga de dos reos de alta peligrosidad

Comisario general retirado Óscar Pereira es el nuevo director de Establecimientos Penitenciarios.
Comisario general retirado Óscar Pereira es el nuevo director de Establecimientos Penitenciarios.

El ministro de Justicia, Rodrigo Nicora, anunció el nuevo nombramiento en la Dirección de Establecimientos Penitenciarios que estaba a cargo de Ruben Peña. El anuncio se da luego de la fuga de dos reos de alta peligrosidad de la cárcel de máxima seguridad Martín Mendoza de Emboscada, en la madrugada del sábado.

Por ABC Color
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fuga cárcel Martín Mendoza Emboscada
fuga cárcel Martín Mendoza Emboscada

Hoy se confirmaron nuevas detenciones en el marco de la investigación de la fuga de dos reos de alta peligrosidad de la cárcel de máxima seguridad Martín Mendoza de Emboscada. El subcomisario Derlis Cáceres, excoordinador de la Unidad de Seguridad, Información e Inteligencia Penitenciaria del Ministerio de Justicia, quedó a disposición de la justicia, sumándose a otros siete implicados que ya enfrentan procesos judiciales.

Uno de los fugados es Ricardo Arcenio Merlo, condenado por narcotráfico y el otro es Ever Alejandro Ozuna, alias Tanchí, quien cumplía una condena de 28 años de prisión por hechos de secuestro y es señalado como presunto sicario con operaciones en la zona de Capitán Bado, departamento de Amambay. Por la fuga están siendo procesados el exdirector del penal, Pablo Abel González Apuril y otros seis funcionarios.

Hoy el ministro de Justicia, Rodrigo Nicora, anunció el nombramiento del exviceministro de Seguridad, Óscar Pereira, como nuevo director de Establecimientos Penitenciarios. Pereira se desempeñó como viceministro de Seguridad del Ministerio del Interior hasta la asunción en el cargo del excomandante de la Policía Nacional, Carlos Benítez.

“Estos cambios ya se venían realizando. El 9 de octubre yo había firmado el cese de funciones del subcomisario Derlis Cáceres, eso se materializó en esa fecha y a partir de ahí se estaba evaluando también el desempeño de otras dependencias que tienen que ver con la administración del sistema penitenciario”, detalló en conversación con ABC TV.

Lea más: Fuga en Emboscada: excoordinador prófugo se presentó ante la Justicia

Ministerio de Justicia confirmó la intervención del penal .
Exdirector de Martín Mendoza, Pablo Abel González.

Auditoría a la Dirección de Establecimientos Penitenciarios

Nicora recordó que tras el cambio de Derlis Cáceres en la Dirección General de Establecimientos Penitenciarios, hoy detenido en el marco de la investigación de la fuga de la madrugada del sábado, ordenaron una auditoría a la documentación y a la gestión de la dependencia llevada adelante por Asuntos Internos y Anticorrupción de la institución.

Reconoció que tras la fuga, empezaron a evaluar el cambio de Ruben Peña en la dependencia a su cargo, aunque insistió en que no obedece exclusivamente a este hecho, pero consideraron todas estas irregularidades que finalmente decantan en la búsqueda del concurso de quien hasta hace poco tiempo fue viceministro de seguridad interna.

Destacó a Pereira como “sobrecalificado” para el cargo, por lo que consideró que aportará lo necesario para establecer mejor los controles y mejorar la administración del sistema penitenciario, en concordancia con el trabajo que vienen desempeñando con jueces especializados contra el crimen organizado y penales de garantía en cuanto a la disposición de los oficios de prisión, los lugares de reclusión de las personas, los traslados, entre otros.

Recordó el operativo reciente en la penitenciaría de Coronel Oviedo, hace prácticamente cuatro meses atrás, donde encontraron una cantidad muy importante de teléfonos celulares. “Ese tipo de cuestiones debería haber sido alertado ya previamente o mínimamente haber existido algún tipo de informe de alerta referente a este tipo de irregularidades”, cuestionó.

Lea más: Fuga en Emboscada: allanan vivienda de excoordinador penitenciario en Villa Elisa

Persona de pie sobre superficie elevada con ropa de colores diversos en un entorno carcelario de alta seguridad.
Así fue la fuga de Ever Alejandro Ozuna López, alías Tanchí junto a su compañero de celda, el narcotraficante Robert Arsenio Merlo Villalba.

Pereira tendrá a su cargo dos direcciones encargadas de prevención, de prevención de riesgo y de seguridad, y de monitoreo, donde podrá disponer cambios, si lo cree necesario. Con respecto a la intervención de la cárcel Martín Mendoza, dijo que Gustavo Ferriol, interventor designado, deberá presentar un informe en 30 días con el que buscarán el perfil del nuevo director.

Formación de agentes penitenciarios

Lamentó que agentes penitenciarios estén involucrados e investigados por la fuga de los reos, debido a la gran inversión que se realiza en su formación, por lo que este tipo de hechos golpean a la institución, pero también les hacen notar que necesitan seguir mejorando en la selección del personal.

Seis semanas en Paraguarí para después ingresar a una tecnicatura que lleva dos años. El Instituto Técnico Superior de Formación de Agentes Penitenciarios posterior al ingreso de esas seis semanas de preparación, donde aparte de tener una instrucción física y de orden, y de patriotismo por parte de los militares y policía, ellos también tienen una inducción en conocimiento académico en cómo es el funcionamiento del sistema y cuáles son las prerrogativas que deben respetar para custodiar a las personas privadas de libertad”, detalló.

Recordó que los agentes, al pasar esas seis semanas, deben pasar por el filtro previo que se realiza en el Instituto Superior de Educación Policial (Isepol), que es tener cierta estatura, cierto peso, no tener antecedentes, no ser familiar de funcionarios del sistema convencional, y recién ahí pasan a la tecnicatura.

Lea más: Destituyen a director general de Establecimientos Penitenciarios

Ministro reconoce lugar diferenciado, pero no celdas VIP

Con respecto a las celdas del bloque siete alta, donde se encontró que los internos que ocupaban el espacio contaban con algunas comodidades como ventiladores, speakers y mosquiteros, insistió en que no se trataban de celdas VIP, aunque reconoció que algunos de los elementos no están permitidos.

Realmente la infraestructura de Martín Mendoza no permite tener un lugar diferenciado, una infraestructura diferenciada, como si en algún momento se pudo catalogar o ver en otros centros penitenciarios del sistema antiguo donde veíamos televisores de plasma, sillones, sommier, microondas, cocina, esta infraestructura es de cemento, no tiene toma eléctrica ninguna de ellas”, puntualizó.

Insistió en que todos los lugares de reclusión son similares. Además, realizó las consultas sobre si el lugar estaba habilitado, a lo que le respondieron que si, la única irregularidad es que contaban con los elementos citados que hacían a las condiciones diferenciadas del resto de la población penitenciaría.

“Eso sí es una diferenciación y sale del común de todo el resto de la población, y eso sí podría tratarse como una suerte de privilegio, pero las celdas en sí no responderían a lo que hoy día conocemos como celdas VIP”, concluyó.

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