Tekoporã: detalles, alcance y responsabilidades del programa

El Programa Tekoporã, la iniciativa estatal enfocada en la protección social de familias en situación de pobreza y extrema pobreza en Paraguay, tiene más de 20 años de vigencia.

Al respecto, la viceministra de Protección y Promoción Social y Económica del Ministerio de Desarrollo Social (MDS), María Ester Jiménez, brindó una serie de detalles integral sobre la ejecución presupuestaria, los criterios de selección, los montos transferidos y la meta de independencia económica.

Según detalló, el programa cuenta con un presupuesto anual asignado de G. 553.891 millones de guaraníes financiados con Recursos del Tesoro (Fuente 10), lo que garantiza por ley su sostenibilidad sin posibilidad de recortes. Mensualmente, se desembolsan más de 46.000 millones de guaraníes distribuidos en los distintos distritos del país, según Jiménez.

También detalló que actualmente el programa alcanza a un promedio de 196.000 a 198.000 familias y considerando una familia como de cuatro integrantes, el subsidio alcanzaría a unas 800.000 personas a nivel país.

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Montos transferidos y responsabilidades

Sobre lo transferido, la funcionara confirmó que el monto no es fijo, sino que se calcula según la composición de cada hogar. El desembolso en sí alcanza un promedio de G. 300.000 mensuales y un tope máximo de G. 500.000.

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El bono alimentario base ronda aproximadamente los G. 120.000 guaraníes, mientras que se prevé G. 50.000 más por cada hijo/a y G. 187.000 más en caso de discapacidad severa.

De igual manera, el programa prevé que las familias beneficiadas cumplan con las siguientes responsabilidades:

Educación: asistencia continua de los niños a la escuela.

Salud y prevención: cumplimiento del esquema de vacunación y controles sanitarios.

Maternidad: parto hospitalario para mujeres embarazadas.

Identidad: tramitación de la cédula de identidad para todos los integrantes de la familia.

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Selección para ser beneficiado

Para la incorporación de beneficiados, el MDS cruza información del Instituto Nacional de Estadística (INE) para identificar las zonas con mayores índices de vulnerabilidad y existe un cupo anual, conforme detalló la viceministra.

De igual manera, las familias pueden solicitar la evaluación de manera presencial o a través de la plataforma web del MDS, por lo que se espera a futuro una visita domiciliaria por parte de los funcionarios.

Además de la transferencia de fondos, el programa también asigna “guías familiares” que acompañan a los hogares.

Otro dato relevante es que Tekoporã tiene un carácter temporal de un máximo de 6 años -72 cuotas mensuales-. Según Jiménez, si una familia no logra cubrir sus necesidades básicas en ese periodo es porque “algo falló ahí”.

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