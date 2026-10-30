Dieron la “palada inicial” al Hospital General de Asunción en la Costanera Sur

“Estamos ante un futuro hospital de 38.000 metros cuadrados. Prácticamente son casi cuatro canchas de fútbol para que dimensionemos lo que tenemos enfrente, donde vamos a tener 250 camas, 88 terapias intensivas, 12 quirófanos, pero sobre todo en dignidad, en calidad y en una infraestructura social cercana donde todos ustedes puedan tener la atención que se merecen”, comenzó diciendo la ministra Claudia Centurión en su discurso.

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Obra “clave”

Con una inversión de G. 466.945.868.869, financiada por el Gobierno de Taiwán, esta iniciativa busca ampliar la capacidad de respuesta del sistema público de salud, especialmente en consultas, diagnósticos, internaciones y procedimientos médicos especializados.

“Esta obra es parte de los siete hospitales que estamos construyendo en simultáneo. Y con el trabajo de muchísima gente, más de 600.000 familias van a ver transformadas sus realidades, una salud cercana, que es el compromiso del presidente”, aseguró la secretaria de Estado.

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El nuevo establecimiento estará ubicado en el predio del ex Capitán Bozzano, próximo a la Costanera Sur, para fortalecer la atención sanitaria de Asunción y ciudades vecinas. “El día de la inauguración de la costanera Sur, el presidente Santiago Peña se comprometió con todo el Bañado Tacumbú, no solamente con la construcción de las 1500 viviendas, sino que se comprometió en hacer este hospital realidad”, añadió Centurión.

🏥 Así será el nuevo Hospital General de Asunción ✨



✅ El proyecto incluirá camas de internación, UTI y servicios especializados para beneficiar a miles de paraguayos con infraestructura moderna y mejor atención sanitaria. 🇵🇾#GobiernoDelParaguay pic.twitter.com/5ClA7CbrWc — MOPC Paraguay (@mopcparaguay) October 17, 2026

Atención integral y especializada

Entre sus instalaciones, el nuevo centro asistencial dispondrá de unidades de terapia intensiva para adultos, niños y recién nacidos, así como servicios de urgencias diferenciadas, maternidad, diálisis, laboratorio, farmacia y diagnóstico por imágenes, que incluirá radiografías, tomografías, resonancias magnéticas y endoscopias.

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Como obras complementarias se prevén un helipuerto, estacionamientos diferenciados, áreas verdes y sectores de apoyo, como cocina, lavandería, albergue, esterilización, anatomía patológica y medicina transfusional.

🏥 Gran noticia para los bañodenses



✅ Se construye un nuevo hospital en la zona para que las familias accedan a salud cerca de casa, mejorando su calidad de vida y bienestar. 🙌🇵🇾#GobiernoDelParaguay 🇵🇾 #TrabajamosParaVos pic.twitter.com/9lXzt1tSQM — MOPC Paraguay (@mopcparaguay) October 30, 2026

También pretenden instalar una planta de tratamiento de efluentes cloacales, instalaciones para el manejo de residuos hospitalarios y un sistema automatizado de prevención y combate de incendios, con el propósito de garantizar condiciones adecuadas de funcionamiento y seguridad.

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Una vez habilitado, el Hospital General de Asunción será administrado por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS). Los trabajos estarán a cargo del Consorcio GHA, integrado por Isacio Vallejos S. A., MM S. A. y Benito Roggio e Hijos S. A., bajo la supervisión del MOPC y la fiscalización del Consorcio Hospitalario Asunción.