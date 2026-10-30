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Nacionales
30 de octubre de 2026 - 10:37

Dieron la “palada inicial” al Hospital General de Asunción en la Costanera Sur

Santiago Peña en casco con gestos de presentación ante un grupo de personas vestidas semi-formalmente en un evento al aire libre.
Santiago Peña y Claudia Centurión inauguraron las obras del Hospital General de Asunción en la Costanera sur.Claudio Genes

Con un acto oficial que contó con la presencia del presidente Santiago Peña y la ministra de Obras Públicas, Claudia Centurión, se dio inicio a las obras del Hospital General de Asunción, ubicado en la Costanera sur y que forma parte del proyecto que también incluye la instalación de un barrio social en la zona. Según las autoridades, unas 402.000 personas se beneficiarán con este nuevo centro médico.

Por ABC Color
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“Estamos ante un futuro hospital de 38.000 metros cuadrados. Prácticamente son casi cuatro canchas de fútbol para que dimensionemos lo que tenemos enfrente, donde vamos a tener 250 camas, 88 terapias intensivas, 12 quirófanos, pero sobre todo en dignidad, en calidad y en una infraestructura social cercana donde todos ustedes puedan tener la atención que se merecen”, comenzó diciendo la ministra Claudia Centurión en su discurso.

Lea más: Plan de viviendas del Bañado Sur: las empresas que ofertaron y las obras previstas en el predio de 67 hectáreas refuladas

Obra “clave”

Con una inversión de G. 466.945.868.869, financiada por el Gobierno de Taiwán, esta iniciativa busca ampliar la capacidad de respuesta del sistema público de salud, especialmente en consultas, diagnósticos, internaciones y procedimientos médicos especializados.

Fachada moderna del futuro Hospital General de Asunción, con la palabra 'URGENCIAS' visible y vehículos en el estacionamiento.
La maqueta del futuro Hospital General de Asunción.

“Esta obra es parte de los siete hospitales que estamos construyendo en simultáneo. Y con el trabajo de muchísima gente, más de 600.000 familias van a ver transformadas sus realidades, una salud cercana, que es el compromiso del presidente”, aseguró la secretaria de Estado.

Lea más: Tras reclamos, municipalidad inicia limpieza de la Costanera Sur

El nuevo establecimiento estará ubicado en el predio del ex Capitán Bozzano, próximo a la Costanera Sur, para fortalecer la atención sanitaria de Asunción y ciudades vecinas. “El día de la inauguración de la costanera Sur, el presidente Santiago Peña se comprometió con todo el Bañado Tacumbú, no solamente con la construcción de las 1500 viviendas, sino que se comprometió en hacer este hospital realidad”, añadió Centurión.

Atención integral y especializada

Entre sus instalaciones, el nuevo centro asistencial dispondrá de unidades de terapia intensiva para adultos, niños y recién nacidos, así como servicios de urgencias diferenciadas, maternidad, diálisis, laboratorio, farmacia y diagnóstico por imágenes, que incluirá radiografías, tomografías, resonancias magnéticas y endoscopias.

Lea más: Nuevo Barrio Tacumbú en zona Costanera Sur: así avanzan las obras donde se construirán viviendas

Como obras complementarias se prevén un helipuerto, estacionamientos diferenciados, áreas verdes y sectores de apoyo, como cocina, lavandería, albergue, esterilización, anatomía patológica y medicina transfusional.

También pretenden instalar una planta de tratamiento de efluentes cloacales, instalaciones para el manejo de residuos hospitalarios y un sistema automatizado de prevención y combate de incendios, con el propósito de garantizar condiciones adecuadas de funcionamiento y seguridad.

Lea más: Video: “invasión” de vacas en la Costanera Sur

Una vez habilitado, el Hospital General de Asunción será administrado por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS). Los trabajos estarán a cargo del Consorcio GHA, integrado por Isacio Vallejos S. A., MM S. A. y Benito Roggio e Hijos S. A., bajo la supervisión del MOPC y la fiscalización del Consorcio Hospitalario Asunción.

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