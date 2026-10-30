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Nacionales
30 de octubre de 2026 - 23:27

Fiscalía recoge 12 historiales médicos por denuncia de supuesta mala praxis en Clínicas

La fiscalía recabó información sobre las intervenciones intrauterinas cuestionadas.
La fiscalía recabó información sobre las intervenciones intrauterinas cuestionadas.Lucía González

El agente fiscal Ever García se constituyó en el Hospital de Clínicas para recabar documentos sobre las intervenciones intrauterinas cuestionadas.

Por Lucía González
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El Ministerio Público inició la recolección de elementos relacionados con la denuncia por supuesta mala praxis en el Servicio y Cátedra de Gineco-Obstetricia del Hospital de Clínicas de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción (UNA).

La denuncia hace referencia a presuntas irregularidades en procedimientos quirúrgicos intrauterinos y a la muerte de fetos.

El agente fiscal Ever García, acompañado de un contingente de funcionarios del Ministerio Público de San Lorenzo, se constituyó hoy en el nosocomio con el objetivo de reunir información que permita determinar el alcance de los hechos denunciados y establecer eventuales responsabilidades.

El representante del Ministerio Público explicó que, durante la diligencia, levantaron como evidencias 12 historiales médicos de pacientes que fueron sometidas a los procedimientos cuestionados. Asimismo, recibieron el manual utilizado por el servicio para la realización de estas intervenciones.

“Levantamos como evidencias 12 historiales médicos de las pacientes que se sometieron al procedimiento que se está discutiendo. Nos facilitaron el manual de procedimiento que están utilizando para realizar los procedimientos. Todo eso lo vamos a analizar”, manifestó García.

Lea más: Hospital de Clínicas: presentan denuncia penal luego de hallar irregularidades en cirugías fetales

El fiscal señaló que la recopilación de documentos continuará, debido a que necesitan contar con mayores elementos para avanzar en la investigación.

Lea más: Hospital de Clínicas: Consejo Directivo postergó tratar las muertes de fetos durante cirugías intrauterinas

En ese sentido, indicó que también solicitaron informes detallados sobre las fichas médicas, los protocolos de actuación y las autorizaciones que deben estar establecidas por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS).

Control de medicamentos

Otro de los aspectos verificados durante la constitución fiscal fue el sistema de retiro y administración de los medicamentos utilizados en los procedimientos médicos.

Al respecto, García explicó que están investigando quién prescribe los fármacos, quién los retira y quién se encarga de administrar a las pacientes. Estos datos también serán incorporados al análisis de los antecedentes recabados por el Ministerio Público.

Lea más: Gremio de ginecólogos emite comunicado en respaldo al doctor Miguel Ruoti Cosp

El agente fiscal indicó que, una vez reunidos y examinados los documentos y demás elementos, determinarán el posible alcance de la denuncia y cuáles serían los tipos penales que podrían configurarse, en caso de encontrarse indicios de hechos punibles.

La investigación se encuentra en una etapa inicial de recolección de datos para verificar los procedimientos aplicados en el servicio asistencial.

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