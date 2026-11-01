Decretan prisión preventiva para conductor que habría causado la muerte de un adolescente en Mcal. López

El juez penal de Garantías de San Lorenzo, Ronald González, de turno en la Oficina de Atención Permanente de Central del Juzgado de Primera Instancia de la citada localidad, decretó la prisión preventiva de Jorge Antonio Romero Gómez.

Romero, había sido imputado por la fiscalía por la muerte de un adolescente de 17 años en un accidente de tránsito ocurrido sobre la Avda. Mariscal López en la madrugada de este sábado.

El magistrado hizo lugar al pedido de la agente fiscal Mirta Rivas, quien imputó al conductor de la camioneta Audi Q7 por la supuesta comisión del hecho punible de homicidio culposo y solicitó su prisión preventiva.

Por su parte, el abogado defensor, Jorge Prieto, solicitó que el procesado cumpliera arresto domiciliario. Sin embargo, el juzgado rechazó el planteamiento y dispuso la prisión preventiva.

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Entre los argumentos expuestos para adoptar la medida cautelar, el magistrado consideró la expectativa de una elevada sanción penal y los elementos presentados por el Ministerio Público que acreditarían la participación del imputado en el hecho investigado.

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Asimismo, señaló que las documentales ofrecidas por la defensa resultaban insuficientes para justificar la aplicación de una medida menos gravosa. En consecuencia, consideró que la prisión preventiva era proporcional para garantizar el sometimiento del encausado al proceso y resguardar el desarrollo de los actos investigativos.

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El accidente fatal ocurrió el sábado a las 02:00, sobre la Avda. Mariscal López, frente al acceso principal del Shopping Pinedo. En el percance estuvieron involucrados un automóvil Toyota IST, de color negro, de año 2003, y una camioneta Audi Q7.

El automóvil estaba al mando de Marilia Janet Méndez y se encontraba detenido a la espera del cambio de luz del semáforo cuando fue embestido por la camioneta conducida por Jorge Antonio Romero Gómez (37), que, tras el siniestro vial, fue sometido a la prueba de alcotest, arrojando un resultado positivo de 0,972 mg/L.

Según datos obtenidos de las imágenes de circuito cerrado, se puede observar que la camioneta circulaba a gran velocidad, y que salió del carril derecho y volvió a ingresar al mismo antes de chocar contra la parte trasera del Toyota IST. A raíz del impacto, el automóvil realizó un giro de aproximadamente 360 grados.

Víctima fatal tenía 17 años

Como consecuencia del violento choque, falleció Matías Eduardo González Chávez, de 17 años, quien viajaba como acompañante en el asiento trasero de la Toyota IST. Los bomberos y paramédicos intentaron reanimarlo por más de 40 minutos, pero el adolescente murió en el lugar.

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El percance también dejó otros dos heridos: Néstor Sebastián Candia Méndez y César Daniel Flores Céspedes, ambos de 18 años. Los jóvenes fueron trasladados al Hospital de Calle’i y al Hospital CEME, respectivamente.

Romero Gómez sigue recluido en la Comisaría 1ª de San Lorenzo, pero será derivado al Centro Nacional de Prevenidos (excárcel de Tacumbú), a fin de cumplir allí su prisión preventiva mientras dure el proceso de investigación.

Requerimiento conclusivo en audiencia preliminar

Una vez concluida la investigación, la Fiscalía deberá presentar su requerimiento conclusivo en una audiencia preliminar ante el juez de origen de Garantías N° 3 de San Lorenzo, Juan Francisco Recalde, del Juzgado de Primera Instancia de Capilla del Monte.

En esa instancia, el magistrado analizará los elementos reunidos durante la investigación y resolverá si corresponde elevar la causa a juicio oral.