“No podemos callar y no quiero que repercuta en el pueblo”, dijo Mons. Escobar

El obispo Auxiliar de Asunción, fiel a su estilo directo de llamar las cosas por su nombre, indicó que el Estado Paraguayo tiene la obligación, el deber de cuidar y velar los fondos de todos los ahorristas; los fondos de los asegurados del IPS y de los fondos públicos.

Explicó que al final se nota que lo publicado por varios medios de comunicación, por algunos parlamentarios de la oposición y por el pueblo sencillo, tenía razón ante ciertas situaciones que se fueron dando con ciertos privilegios a algunos bancos.

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“Por eso a mi humilde parecer el debate deja de ser catalogado únicamente como un arranque mediático o político. Esto cae de maduro qué lo que se escuchaba y se hablaba en los pasillos y en la población había algo de verdad”, precisó.

Monseñor Escobar indicó que ahora se debe saber quienes fueron las personas que tomaron las decisiones que llevaron a esta situación si así lo fuere. “Esto es deslindar responsabilidad”, resaltó.

Dijo en síntesis: “Necesitamos y solicitamos en este ámbito que los responsables financieros del país como el BCP: exijan transparencia; rendiciones de cuentas e intervención de control por parte de la Contraloría General de la República y la Banca Matriz.

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Escobar sostuvo que como un ciudadano más y como pastor que está en medio del pueblo desea saber la verdad.

“No quiero ver que al final repercuta nuevamente en Don Pueblo, que es el que se levanta de madrugada para trabajar y asegurar así un futuro digno con lo que ganó a lo largo de toda su vida”, indicó.

Cómo pastor debemos ser los centinelas de nuestro Pueblo. “No podemos callar” insistió.