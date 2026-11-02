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Nacionales
02 de noviembre de 2026 - 14:30

IPS reorganiza sus gerencias tras auditoría de la Contraloría

Rodrigo Medina, hombre mayor con chaqueta gris y corbata roja, lidera reunión con seis personas alrededor de una mesa de vidrio.
El Instituto de Previsión Social implementó un nuevo esquema de trabajo con el director de Auditoría, Rodrigo Medina.Gentileza, Instituto de Previsión Social (IPS)

El IPS anunció la unificación de la gestión de sus gerencias para cumplir con las recomendaciones de la Contraloría General de la República. El objetivo es optimizar la rendición de cuentas y la gestión institucional.

Por Nadia Cano
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El Instituto de Previsión Social (IPS) anunció hoy que puso en marcha un nuevo esquema de trabajo coordinado entre sus diversas gerencias, bajo la dirección de Rodrigo Medina, director de Auditoría del seguro social. El objetivo es dar cumplimiento a las observaciones y recomendaciones emitidas por la Contraloría General de la República (CGR).

Tras una reunión que se mantuvo esta mañana, se explicó que la medida surge como respuesta directa a los hallazgos detectados en los informes de control y apunta a optimizar la rendición de cuentas, así como la capacidad de respuesta de la previsional ante los organismos de fiscalización del Estado.

¿Por qué el IPS reorganiza sus gerencias después de la fiscalización?

La intervención de los órganos de control y la posterior reorganización interna del IPS responden a una línea cronológica de fiscalización sobre el manejo institucional. La Contraloría llevó a cabo auditorías integrales sobre áreas críticas del IPS. Estas revisiones abarcaron el Fondo de Jubilaciones y Pensiones, la gestión de Recursos Financieros, Contrataciones Públicas, inversiones financieras, estados financieros, gestión ambiental y el control de activos fijos.

Lea más: Exigen garantía estatal para fondos jubilatorios del IPS y convocan a asegurados

Una vez concluidos los informes de la CGR, la Dirección de Auditoría del IPS detectó que las respuestas institucionales previas adolecían de organización, ya que cada dependencia respondía de manera aislada sin integrar la información global de los procesos (especialmente en áreas complejas como licitaciones públicas).

Rodrigo Medina, vestido de traje gris, habla en reunión del IPS, mientras Vanessa Cubas escucha atentamente y otros participantes se concentran.
Rodrigo Medina lidera reunión en el IPS con Juan Carlos Frutos, Vanessa Cubas y otros gerentes, para coordinar nuevo esquema de trabajo.

Ante esta situación, el director Rodrigo Medina convocó a las gerencias involucradas para unificar criterios, estructurar el Plan de Mejoramiento Institucional (PMI) y corregir las deficiencias metodológicas en la transmisión de datos.

Ejes centrales del plan de mejoramiento que plantea el IPS

Durante la reunión de trabajo intergerencial, se establecieron las directrices para cumplir con las exigencias del ente contralor.

  1. Enfoque transversal: Se determinó que las respuestas a los organismos de control y auditores externos deberán ser integrales. Procesos clave como las contrataciones públicas —que involucran desde la planificación y convocatoria hasta la adjudicación y ejecución— requerirán la participación coordinada y el flujo oportuno de información entre todas las áreas intervinientes.
  2. Elaboración del Plan de Mejoramiento Institucional (PMI): Las distintas dependencias trabajarán de manera conjunta para estructurar un plan de acción que permita subsanar las falencias señaladas en la Resolución N.º 532.
  3. Articulación entre dependencias: Del encuentro participaron representantes clave de las gerencias Financiera, de Logística y Abastecimiento, de Salud, de Tecnología, de Prestaciones Económicas y de la Dirección Jurídica, sentando las bases para una dinámica operativa que fortalezca los mecanismos internos de control, eficiencia y transparencia institucional.

Lea más: Carlos Pereira y su propuesta a IPS para “capitalizar” en Ueno: “Hoy es capitulo cerrado”

Rodrigo Medina, director de Auditoría del IPS aseguró que con esta reestructuración, el seguro social busca garantizar respuestas más sólidas y transparentes ante los órganos de control. Sostuvo que la consolidación de esta dinámica transversal no solo optimizará la rendición de cuentas, sino que marcará un precedente clave en la eficiencia administrativa institucional.

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