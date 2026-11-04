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Nacionales
04 de noviembre de 2026 - 14:18

Convocan a movilización contra la “estafa” de Ueno Bank

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Frente Sindical y Social del Paraguay convoca a diferentes sectores de la sociedad a una manifestación este miércoles 4 de noviembre, frente al Panteón de los Héroes, contra lo que considera la “estafa” de Ueno Bank.

Por ABC Color
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El Frente Sindical y Social del Paraguay convoca a trabajadores, jubilados, ahorristas y a la ciudadanía en general a una manifestación prevista para este miércoles 4 de noviembre, a las 18:00, frente al Panteón de los Héroes. La movilización busca exigir justicia y la recuperación de los fondos comprometidos en el caso Ueno Bank.

La convocatoria surgió de una plenaria de organizaciones sociales, sindicales y políticas realizada el martes en el local del Sindicato de Trabajadores de la ANDE (Sitrande). Los participantes calificaron el caso como una “monumental estafa al pueblo paraguayo” y reclamaron que los responsables sean investigados y castigados.

Según el pronunciamiento, el perjuicio económico rondaría los US$ 900 millones, de los cuales aproximadamente US$ 350 millones corresponderían a fondos del Instituto de Previsión Social (IPS). Las organizaciones advierten que la situación compromete recursos públicos y previsionales, además de afectar a pequeños ahorristas.

Frente Sindical y Social convoca a movilización contra la “estafa” de Ueno Bank
Frente Sindical y Social convoca a movilización contra la “estafa” de Ueno Bank

Reclaman cárcel y confiscación de bienes

El Frente Sindical y Social exige que se investigue a las autoridades y directivos que, según su denuncia, tuvieron responsabilidad en las operaciones cuestionadas. Entre los señalados mencionan al presidente Santiago Peña y el vicepresidente de la República, Pedro Alliana, autoridades del Banco Central del Paraguay (BCP), directivos de Ueno Bank y miembros del Consejo de Administración del IPS.

También responsabilizan políticamente al presidente de la Asociación Nacional Republicana (ANR) por el supuesto fortalecimiento de una estructura que califican como ilícita. El pronunciamiento exige que los involucrados sean sometidos a la Justicia y, en caso de comprobarse responsabilidades, condenados.

Lea más: “El jefe principal es Cartes”: Villalba exige juicio político a Peña y Alliana

Como medida para recuperar los recursos, las organizaciones plantean la confiscación de los bienes de los responsables. Asimismo, anunciaron que no descartan presentar una demanda penal desde las propias organizaciones sociales y sindicales.

Buscan unificar las movilizaciones

Otro de los puntos acordados durante la plenaria es impulsar una coordinación entre los distintos sectores que promueven protestas contra el caso Ueno. La intención es unificar las iniciativas que surgieron de manera espontánea y fortalecer una movilización de alcance nacional.

Distintos sectores que promueven protestas contra el caso Ueno.
Distintos sectores que promueven protestas contra el caso Ueno.

En ese sentido, anunciaron acercamientos con las centrales sindicales para articular una agenda común de reclamos. “¡La plata de los trabajadores no se roba!”, expresa uno de los mensajes difundidos para convocar a la ciudadanía.

Finalmente, el Frente Sindical y Social reiteró la invitación a participar de la manifestación de este miércoles frente al Panteón de los Héroes. Bajo las consignas de recuperación de los fondos estatales y del IPS, juicio a los responsables y devolución del dinero, los organizadores llaman a salir a las calles bajo el lema: “¡Basta de saquear al pueblo!”.

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