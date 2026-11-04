IPS pide calma a jubilados: “Ueno Bank solo tiene el 9% de los activos”

Ante la crisis del sistema financiero desatada por la intervención y proceso de resolución de Ueno bank dispuesto por el Banco Central del Paraguay (BCP), el Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social (IPS), durante la sesión de esta mañana, pidió calma a los asegurados y jubilados.

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La sesión estuvo encabezada por la consejera Mirtha Arias, en su carácter de encargada de despacho de la presidencia de la previsional, debido a la ausencia temporal del titular del seguro social, Derlis León, quien se encuentra cumpliendo una misión oficial en Taiwán junto al consejero representante del Ministerio de Salud Pública (MSPBS), Jimmy Jiménez, y el ministro de Salud, Isaías Fretes.

IPS sobre Ueno bank: Impacto limitado y un llamado a la calma

Durante su intervención, la encargada de despacho del IPS aclaró con firmeza que la exposición de la previsional en la entidad intervenida representa una porción menor de su patrimonio global, situándose en el 9% del total de la cartera de activos del instituto.

Arias enfatizó que el resto de los recursos financieros de la institución continúan disponibles con absoluta normalidad para atender las obligaciones del seguro social. En esa línea, hizo un especial llamado a la tranquilidad de los jubilados, garantizando la percepción de sus haberes y aguinaldos sin contratiempos:

“Garantizarles a los señores jubilados que van a cobrar sus haberes en tiempo y forma el 17 de noviembre”, expresó Arias, despejando los temores sobre un posible desfinanciamiento.

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Asimismo, ante la incertidumbre generada por la liquidación y el bloqueo temporal de cuentas, la autoridad explicó que se implementarán vías alternativas de cobro y comunicación directa. “El IPS les va a asignar los bancos en los cuales van a retirar sus aportes, van a recibir mensajes institucionales de forma oficial”.

Para llevar absoluta certidumbre a los asegurados frente a los rumores de insolvencia general, la representante del consejo reiteró: “Claro que van a seguir cobrando sus haberes en tiempo y forma todos los meses en forma regular. Todos los recursos del IPS están asignados para afrontar el pago de salarios de los jubilados”.

Detalles sobre las acciones legales y administrativas en curso que tomó el IPS

El Consejo de Administración del IPS ratificó que se encuentra en sesión permanente y que ya conformó un equipo técnico de trabajo multidisciplinario —enfocado en el ámbito administrativo, financiero y jurídico— para accionar de manera inmediata ante el Banco Central del Paraguay y los interventores.

Arias resaltó que el objetivo de estas gestiones es proteger el 9% de los fondos comprometidos, hacer valer los derechos de la previsional como acreedor y garantizar la recuperación íntegra del capital afectado en salvaguarda de todo el sistema de seguridad social.

De acuerdo con los datos informados por las propias autoridades del IPS, los fondos y depósitos que la previsional mantenía en Ueno bank ascienden a unos US$ 345 millones, equivalentes a aproximadamente a G. 1,74 billones en Certificados de Depósito de Ahorro (CDA).

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La medida adoptada por el BCP sobre Ueno Bank se originó tras detectarse una insuficiencia severa en los índices de solvencia de la entidad y problemas críticos en su cartera de créditos e indicadores de liquidez. Esta situación genera un fuerte impacto y una gran preocupación en diversas instituciones públicas del Estado paraguayo y en miles de aportantes y jubilados que mantenían depósitos y fondos operativos en el banco.