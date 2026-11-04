Esto dicen asegurados y jubilados de IPS sobre crisis de Ueno y juicio político a Santiago Peña

Asegurados y jubilados del IPS que estaban aguardando en la fila de la farmacia del Hospital Central hablaron sobre la situación actual con respecto a la crisis financiera que se dio tras la aplicación de un procedimiento de resolución a Ueno Bank, perteneciente al grupo empresarial del que Santiago Peña, presidente de la República, fue accionista.

Tras un sumario, el Banco Central del Paraguay (BCP) detectó que la entidad financiera perteneciente al Grupo Vázquez tenía insuficiencia en el índice de solvencia por debajo del cincuenta por ciento (50%) del mínimo requerido. IPS tiene depositados aproximadamente US$ 345 millones de los fondos jubilatorios en la entidad financiera.

Lourdes Prieto, asegurada, dijo que es preocupante la situación porque finalmente es la gente humilde la que pierde. Al consultarle quién cree que es el responsable, apuntó directamente al presidente de la República, Santiago Peña, y al presidente del Partido Colorado, Horacio Cartes.

“El presidente de la República, nadie más. Él y Horacio Cartes, pero es el presidente que se deja manipular y manipula todo lo demás. La justicia tiene que que actuar, debería de actuar, o sea, se supone que toda la justicia es independiente, y en este caso el Poder Judicial. Deberían de actuar de oficio, castigar y devolver, porque al final no nos sirve si es que alguien se va preso, sale, qué sé yo, en cinco o seis añitos y nadie devuelve nunca nada. Yo también voy a robar miles y millones, me voy 10 años en la cárcel y voy a salir y voy a disfrutar de ese dinero”, refirió.

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Financiamiento en el IPS

Otra asegurada, Yolanda Lovera, calificó la situación como “caótica”, y expresó preocupación por el dinero que se está perdiendo de los asegurados.

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“Es caótico, hasta yo estoy preocupada un poquito, pero ojalá que mejore también y podamos recuperar todo el dinero que estamos perdiendo”, señaló.

Una paciente que se hace diálisis pidió que no se le den malas noticias cuando fue consultada sobre los fondos jubilatorios comprometidos por la crisis de Ueno Bank.

Una jubilada por enfermedad dijo que está preocupada por la situación, porque “la plata” de los trabajadores y trabajadoras “se comió todo”.

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“Mis hijos, que son profesionales, anoche estaban diciendo ‘ya no nos vamos a jubilar nosotros’. Esa desazón es demasiado triste, demasiado triste es y tenemos que hacer algo, no podemos estar quietos y plagueándonos no más. No puede ser que ellos hagan lo que quieran. ¿Por qué no se van en el centro. Hay que rodear Mburuvicha Róga".

Apuntó a Peña por ser quien tiene la lapicera y “se hizo el letradito, el guapito”. Pidió que se les saque toda la plata malhabida a los responsables. Para Peña pidió juicio político y que se le saque “todo lo que robaron” para que se devuelva la plata.

“Todos son responsables”

José Ocampos, un asegurado, pidió que todos los involucrados paguen y se vayan presos.

“¿Qué te puedo decir? Yo soy jubilado hace 15 años. Y bueno, y ahora que venga a suceder todo esto. Yo soy obrero, tengo 73 años y sigo trabajando todavía. Soy jubilado, hace 15 años. ¿Y por qué qué se le ocurre a esta gente venir a tocar esta plata nuestra?, ¿qué ahora están tocando?, de hace mucho están tocando esta plata y ahora ya se congraciaron. Todos tienen responsabilidad, todos los que están adentro, indefectiblemente, no puede ser que uno o dos nomás estén involucrados", manifestó.

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Clotilde Rivarola, jubilada desde hace 15 años, calificó a los responsables como sinvergüenzas. “Tenemos que hacer juicio político al Presidente de la República. Yo digo con todo y con todo tenemos que salir para cuestionar estas cosas. Sinvergüenza, todos cómplices. Por eso todo está complicado, por eso es lo que pasa esta cosa”, señaló.

Los asegurados y jubilados del IPS denunciaron que los medicamentos que faltan son hidroxicloramina, cuyo costo es aproximadamente de G. 100.000, también el telmisartán cuyo costo es de aproximadamente G 340.000 la caja.