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Nacionales
05 de noviembre de 2026 - 16:10

La Corte buscará recuperar de Ueno Bank más de G. 250 millones por tasas judiciales

Escultura femenina de la Justicia sosteniendo balanzas, con banderas de Paraguay ondeando en el fondo.
Escultura de la Diosa Astrea en el Palacio de Justicia de Asunción.Gentileza CSJ

El cierre de Ueno Bank afectó a alrededor de 3 millones de clientes, entre personas físicas y jurídicas, que también incluye a instituciones del Estado. Una de las afectadas es la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que intentará recuperar poco más de G. 250 millones de ingresos por tasas judiciales, depositados en la entidad bancaria.

Por ABC Color
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La Corte Suprema de Justicia informó este jueves que se encuentran pendientes de transferencia por parte de Ueno Bank los ingresos percibidos en concepto de tasas judiciales y registrales correspondientes al 2 de noviembre de 2026, por G. 248.441.083, y al 3 de noviembre, por G. 2.007.877.

El monto total asciende a G. 250.448.960, conforme al contrato suscrito con la entidad bancaria, de acuerdo con lo publicado por la máxima instancia judicial en su página web y redes sociales.

Lea más: Plazos de procesos judiciales que involucran a Ueno Bank quedan “interrumpidos”

Agrega que, como el Banco Central del Paraguay dispuso el inicio del procedimiento de resolución de Ueno Bank, y que, en ese marco, la Ley N° 2334/03 establece una cobertura general del Fondo de Garantía de Depósitos de hasta 75 salarios mínimos por depositante y por entidad financiera, equivalente actualmente a G. 228.300.000.

Corte analiza mecanismo para recuperar fondos

Al respecto, la Ley N° 7745/2026 incorpora un mecanismo de anticipo de esa garantía, sujeto a las condiciones legales aplicables a los depositantes. Sin embargo, el monto depositado por la Corte en Ueno Bank supera el límite establecido (G. 228.300.000) para el anticipo de fondos mediante la cobertura del Fondo de Garantía de Depósito.

Documento oficial de la Corte Suprema con texto formal sobre transferencias de Ueno Bank y tasas judiciales.
Comunicado de la Corte Suprema de Justicia sobre los fondos depositados en Ueno Bank, en concepto de tasas judiciales.

En el comunicado la Corte afirma que realizará las gestiones necesarias ante las instancias competentes para procurar el recupero de los fondos y, en caso de ser necesario, ejecutará la garantía de fiel cumplimiento prevista en el contrato respectivo.

Lea más: Ueno Bank inmoviliza G. 2 mil millones de la colecta nacional y pone en jaque a los bomberos voluntarios

Finalmente, la Corte recuerda que el cobro de tasas a través de Ueno Bank se encuentra suspendido. Los pagos pueden efectuarse en las demás entidades habilitadas: Itaú, Basa, Continental y Sudameris.

Mail oficial para el cobro del anticipo de Ueno Bank

El Banco Central del Paraguay emitió ayer un comunicado dirigido a los depositantes de Ueno Bank que están a la expectativa del pago del anticipo de la garantía del Fondo de Garantía de Depósitos a los ahorristas.

Los depósitos cuentan con una garantía de hasta setenta y cinco (75) salarios mínimos mensuales para actividades diversas no especificadas, por persona física o jurídica en cada entidad financiera, conforme al régimen legal aplicable.

Lea más: ¡Atención clientes de Ueno! Este es el mail oficial para el cobro del anticipo y el correo debe llegar hoy

Este límite equivale, a la fecha, a G. 228.300.000. La cobertura se aplica por depositante y por entidad, no por cada cuenta individual. Pero en este anticipo, los depositantes cobrarán hasta 40 salarios mínimos.

Esto, de acuerdo con la Ley N.º 2.334/03, «De garantía de depósitos y resolución de entidades de intermediación financiera sujetos de la Ley General de Bancos, Financieras y otras Entidades de Crédito»

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