Bachi Núñez habla de voto “unánime” por la condena de Santiago Peña

Basilio “Bachi” Núñez, Presidente de la Cámara de Senadores, fue consultado si habría un voto “unánime” por la destitución del Presidente de la República, Santiago Peña, a lo que respondió “yo creo que si, así va a ser”.

Las declaraciones de Núñez se dieron luego de la segunda sesión extraordinaria en la que por mayoría se rechazó el pedido de prórroga de 72 horas solicitado por Peña para ejercer su defensa.

Según el mandatario que sigue en funciones, pero cuya renuncia a la Presidencia de la República fue rechazada, necesitaba tiempo para interiorizarse de la causa. La Cámara de Diputados aprobó ayer el libelo acusatorio que vincula al presidente con el caso de la caída de Ueno Bank, que generó una crisis financiera sin precedentes por la paralización de más de 3.000.000 de cuentas.

“Hay una crisis financiera, por más que sea focalizada, abarca más a sectores no vulnerables, sectores de trabajadores, entonces, cuentapropistas, pequeños ahorristas, y no tan pequeños también, entonces la repercusión es muy amplia la cantidad de perjudicados, por más de que ya estamos viendo que muchos están cobrando, por lo que habíamos aprobado que fue una iniciativa legislativa, creo que más de 800.000 personas están cobrando desde ayer, y es lo que queremos”, indicó Núñez.

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Cruces en el Senado

Núñez tuvo un cruce con varios de sus colegas y correligionarios en la sesión, entre ellos, Ramón Retamozo que según el titular, se dio por una diferencia en cuanto al voto a favor de la prórroga.

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“El colega me increpó desde su curul, se levantó, me increpó por mi voto de dar la posibilidad, porque pusimos dos opciones, uno por respetar las 12 horas de notificación y por otro lado, como estaba diciendo la colega Celeste Amarilla, de que se ponga otra opción que puede ser 24, 72 horas, no pusimos horas, podía ser 18, 14 horas, yo vote por la otra opción con el senador Chase y Dionisio Amarilla, entonces, creo que cada uno es dueño de su voto, solamente fue por eso. Yo tengo mi postura y ellos tienen su postura”, explicó.

Dijo que votó a favor de la prórroga para darle más tiempo porque hay casos, como el del expresidente Fernando Lugo, destituido por supuesto mal desempeño de funciones por la masacre de Curuguaty y que posteriormente demandó al Estado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entonces su intención era que Peña “no tenga luego esa posibilidad”.

Sobre el todavía Presidente de la República, dijo que están decepcionados, no era lo que querían y “así como nosotros le pusimos, nosotros le vamos a sacar”.