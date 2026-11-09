Alliana pide a ministros y titulares de entes que pongan sus cargos a disposición

“Señores Ministros y Ministras del Poder Ejecutivo; Secretarios y Secretarias Ejecutivos con rango ministerial; Presidentes y máximas autoridades de entes autónomos, autárquicos, descentralizados, entidades financieras públicas y empresas públicas, en cuanto ejerzan cargos de confianza. Me dirijo a ustedes, por instrucciones del presidente de la República, Pedro Alliana, a fin de solicitarles que tengan a bien poner su cargo a disposición, a los efectos de coordinar las acciones del Gobierno de manera más eficiente en esta nueva etapa”.

Así lo refiere una nota firmada por el jefe de Gabinete Civil de la Presidencia de la República, Rolando de Barros Barreto, dirigida a ministros del Poder Ejecutivo y titulares de entes y empresas públicas.

La disposición indica que la solicitud del Jefe de Estado “alcanza únicamente a las altas autoridades que ejercen cargos de confianza ”en los términos de la Ley N.° 7445/2025 “De la Función Pública y del Servicio Civil”. “Es decir, puestos de libre disposición cuya designación y remoción dependen de la decisión discrecional del Poder Ejecutivo, y a las máximas autoridades de los organismos y entidades del Estado que integran el ámbito del Poder Ejecutivo según el artículo 25 de la Ley N.° 7278/2024 “Que regula la Organización Administrativa del Estado”.

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“Esto es, aquellas entidades cuyas autoridades son designadas directamente por el Presidente de la República, sin intervención de otros organismos constitucionales. Quedan fuera de su alcance las autoridades cuya designación o remoción se encuentre sujeta a un período legal, a acuerdo o a la intervención de otro órgano del Estado, así como aquellas que, conforme a sus respectivas leyes orgánicas, solo pueden ser removidas previa configuración de causales legalmente establecidas”, refiere la nota.

Conforme a la nota, “esta solicitud no implica interrupción alguna en el ejercicio de sus funciones, por lo que les agradeceremos prever los recaudos necesarios para asegurar la normal continuidad del funcionamiento institucional, conforme a las disposiciones de la Circular PR/GC/2026/05379″.

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Pedido luego de la debacle de Ueno y la caída de Peña

La disposición del presidente Alliana, quien asumió el cargo el viernes pasado, luego de la destitución del entonces presidente Santiago Peña, vía juicio político del Congreso, por mal desempeño de sus funciones. La salida abrupta de Peña fue por su vinculación con el derrumbe de Ueno Bank, intervenido por el Banco Central del Paraguay (BCP) luego de constatar que la entidad de Grupo Vázquez, operaba por debajo de la solvencia mínima y de advertir préstamos a empresas vinculadas, entre otros.

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Peña actualmente está recluido y procesado por lesión de confianza y administración en provecho propio, en el escándalo de Ueno Bank.

Un dato no menor es que varios ministros de la gestión Peña siguen en sus cargos. Se verá en las próximas horas si permanecen o son relevados.