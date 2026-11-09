“Que paguen los responsables”: El pedido de los docentes a Alliana tras la estafa de Ueno

Tras la fuerte tensión desatada por la colocación de fondos públicos y las repercusiones del caso Ueno Bank, docentes protestaron esta mañana frente al Congreso Nacional y en plazas aledañas. Mientras, representantes de los gremios se reunieron con el presidente, Pedro Alliana, para exigir garantías sobre los recursos jubilatorios, de la Caja Fiscal y del Instituto de Previsión Social (IPS).

Durante el encuentro, los gremios manifestaron su indignación y exigieron “que paguen los responsables” de la crisis financiera y que no se quede solo en la prisión del expresidente Santiago Peña y los directivos de la entidad bancaria. Silvio Piris, presidente de la Federación de Educadores del Paraguay (FEP), reclamó que la Procuraduría General de la República accione judicialmente contra los involucrados en el perjuicio patrimonial.

Los montos que están en riesgo y motivaron la protesta de los profesores:

US$ 40 millones (G. 250.000 millones de la Caja Fiscal): Monto depositado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en Certificados de Depósito de Ahorro (CDA), hoy en riesgo tras el proceso de resolución del banco intervenido por el Banco Central del Paraguay (BCP).

US$ 19,81 millones (G. 123.838 millones en intereses no cobrados): Rendimientos pendientes de devengar hasta el 2030 vinculados al capital de la Caja Fiscal, cuya recuperación solicitó formalmente el MEF a la Fiscalía.

US$ 278,4 millones (G. 1,74 billones del IPS comprometidos): Representa la colocación del Instituto de Previsión Social en la misma entidad financiera intervenida, lo que posiciona al IPS como el mayor ahorrista afectado dentro del esquema de crisis.

Al respecto, Gabriel Espínola, de la Organización de Trabajadores de la Educación (Otep - Auténtica), explicó con respecto a la Caja Fiscal y los fondos jubilatorios que “lo depositado en Ueno representa el 8% nada más de lo que posee la reserva de la caja de jubilados. Es decir, hay un 92% que están en otros bancos. Entonces está totalmente garantizado el pago de haberes”.

Crisis financiera y Ueno: Las garantías del Gobierno sobre y el futuro de las jubilaciones

Según los sindicatos, el Ejecutivo se comprometió a impulsar un proyecto de ley para garantizar que la recuperación de los recursos de las cajas jubilatorias sea una prioridad absoluta, que fue uno de los pedidos, específicamente de la FEP. Además, exigen garantizar el presupuesto del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) para el 2027.

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Sobre los fondos del IPS, los dirigentes gremiales señalaron que durante la reunión con el presidente en ejercicio se abordó la preocupación por el monto millonario comprometido en la entidad financiera intervenida.

“La segunda parte que van a recuperar, según el presidente actual, va a ser la Caja Fiscal y el tema del IPS. Pero nosotros planteamos la confiscación de bienes de todas las personas que están involucradas, el expresidente de la República, así también el equipo que estuvo en esa situación”, apuntó Blanca Ávalos, de la Otep-SN.

También planteó que los recursos de las binacionales Itaipú y Yacyretá sean centralizados en el Presupuesto General de la Nación para evitar manejos descentralizados, exigiendo además la instalación de una mesa de trabajo permanente.

Jubilaciones de docentes, salida de desvinculados y el presupuesto del MEC

Silvio Piris (FEP) indicó que se garantizó la salida de una lista de 1.000 profesores desvinculados para fin de año, además de señalar que las inscripciones para que más maestros puedan iniciar sus trámites de jubilación se estarían abriendo durante el transcurso de este mes de noviembre.

Sobre el destino del PGN y el temor a nuevos recortes que afecten al sistema educativo en el 2027, los referentes sindicales manifestaron que el Ejecutivo se comprometió a que los ajustes no recaigan en áreas sensibles como educación, salud y seguridad. Según explicó Gabriel Espínola, la premisa del Gobierno es focalizar los recortes en otros ministerios mediante la eliminación de viáticos, viajes al exterior y gastos superfluos.

“Nosotros no queremos que el presupuesto de educación sea recortado, porque se está hablando de recortes y ya sufrió un recorte de 56% en la creación vegetativa para los grados, entonces va a ser un año negro si es que sigue habiendo recursos y recortes en el presupuesto de gasto de la educación principal”, dijo al respecto Blanca Ávalos.

Los sindicatos anunciaron que mañana, martes 10 de noviembre, las clases retornan a la normalidad en las instituciones educativas públicas de todo el país.