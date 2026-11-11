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Nacionales
11 de noviembre de 2026 - 14:51

PGN 2027: Gremios docentes anuncian movilización para mañana frente al Congreso

Multitud de docentes con banderas rojas y negras en un parque; algunos conversan, otros escuchan a un orador con prenda roja.
Un grupo de docentes se reúne en el microcentro de Asunción para protestar por sus derechos laborales.Arcenio Acuña

Tres gremios docentes convocaron a manifestarse mañana a las 08:00 en la Plaza de Armas frente al Congreso Nacional. La medida se da en el marco del tratamiento del Presupuesto General de Gastos la Nación para el ejercicio fiscal 2027, en la Cámara de Diputados.

Por ABC Color
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La Federación de Educadores del Paraguay (FEP), la Unión Nacional de Educadores - Sindicato Nacional (UNE-SN) y el Sindicato Nacional de Directores (SINADI) convocaron a una movilización nacional mañana a las 08:00 en la Plaza de Armas frente al Congreso Nacional. La medida se debe a que mañana se tratará en Cámara de Diputados el “proyecto de Ley que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el ejercicio fiscal 2.027”.

Lea más: “Rohota roju”: docentes de Guairá anuncian nuevas movilizaciones contra recortes en educación

¿Qué reclaman los sindicatos?

Según los comunicados emitidos por las organizaciones, estas reclaman:

  • La garantía del Presupuesto 2027, con los fondos previsionales y jubilatorios asegurados.
  • La inversión del 7% del PIB para la educación pública.
  • La gratuidad real de la educación pública, sin recortes ni excusas.
  • La seguridad social, la carrera docente, el escalafón docente y el cobro de la jubilación.
  • La educación inclusiva y la educación indígena.
  • La pronta desvinculación de los docentes con resolución de jubilación, sin más burocracia ni dilaciones.

Lea más: Cierre de ruta en Carapeguá: docentes repudian a Peña y piden recuperar fondos del IPS

Además de los reclamos concernientes al presupuesto y a evitar recortes para los trabajadores de la educación, reclaman el retorno de los ahorros para los maestros que se vieron afectados por la crisis financiera luego de la resolución de Ueno Bank y que los responsables sean procesados por la justicia.

Lea más: Docentes cierran ruta en CDE y exigen garantías sobre fondos jubilatorios depositados en ueno bank

El inicio de la sesión en Cámara Baja está marcado para las 10:00

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