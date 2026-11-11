PGN 2027: Gremios docentes anuncian movilización para mañana frente al Congreso

La Federación de Educadores del Paraguay (FEP), la Unión Nacional de Educadores - Sindicato Nacional (UNE-SN) y el Sindicato Nacional de Directores (SINADI) convocaron a una movilización nacional mañana a las 08:00 en la Plaza de Armas frente al Congreso Nacional. La medida se debe a que mañana se tratará en Cámara de Diputados el “proyecto de Ley que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el ejercicio fiscal 2.027”.

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¿Qué reclaman los sindicatos?

Según los comunicados emitidos por las organizaciones, estas reclaman:

La garantía del Presupuesto 2027, con los fondos previsionales y jubilatorios asegurados.

La inversión del 7% del PIB para la educación pública.

La gratuidad real de la educación pública, sin recortes ni excusas.

La seguridad social, la carrera docente, el escalafón docente y el cobro de la jubilación.

La educación inclusiva y la educación indígena.

La pronta desvinculación de los docentes con resolución de jubilación, sin más burocracia ni dilaciones.

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Además de los reclamos concernientes al presupuesto y a evitar recortes para los trabajadores de la educación, reclaman el retorno de los ahorros para los maestros que se vieron afectados por la crisis financiera luego de la resolución de Ueno Bank y que los responsables sean procesados por la justicia.

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El inicio de la sesión en Cámara Baja está marcado para las 10:00