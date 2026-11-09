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Política
09 de noviembre de 2026 - 18:10

Cierre de ruta en Carapeguá: docentes repudian a Peña y piden recuperar fondos del IPS

Más de 300 docentes de diferentes distritos de Paraguarí participaron del cierre intermitente de la ruta PY01, en Carapeguá.
Más de 300 docentes de diferentes distritos de Paraguarí participaron del cierre intermitente de la ruta PY01, en Carapeguá.Emilce Ramírez

CARAPEGUÁ. Unos 300 educadores cierran la ruta PY01 en este distrito y cuestionan a Peña. Exigen garantías para recuperar los fondos de la Caja Fiscal y del IPS.

Por Emilce Ramírez
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Con un cierre intermitente de la ruta PY01, docentes del departamento de Paraguarí expresaron su repudio al destituido presidente de la República Santiago Peña. Lo acusaron de ser ladrón y de poner en peligro sus jubilaciones, además de reclamar garantías de que se recuperarán los fondos de la Caja Fiscal y del Instituto de Previsión Social (IPS).

La medida de fuerza se realizó este lunes, en el marco de la Movilización Nacional, en el kilómetro 87 de la ruta PY01. La protesta se realizó con cierre intermitente de la ruta y con la custodia de efectivos policiales de la comisaría local y de comunidades aledañas.

Los docentes reclaman garantías para la recuperación de los fondos de la Caja Fiscal y del IPS, durante la movilización en Carapeguá.
Los docentes reclaman garantías para la recuperación de los fondos de la Caja Fiscal y del IPS, durante la movilización en Carapeguá.

El sindicalista Claudio Ayala sostuvo que los 80.000 docentes del país “rechazan rotundamente” a Peña y afirmó que debe responder ante la Justicia. También cuestionó a instituciones como el Banco Central del Paraguay (BCP) y la Fiscalía, y a legisladores que, según dijo, estaban al tanto de lo ocurrido y no alzaron la voz en favor de los educadores y del pueblo.

Lea más: A pedido de Alliana, Diputados suspende de forma repentina el tratamiento del Presupuesto 2027

Ayala se refirió a Peña como “este personaje” ladrón que, según dijo, “viene a robarnos descaradamente” y pone en peligro las jubilaciones, el salario de los jubilados, a las familias y a millones de ahorristas.

El docente y sindicalista Claudio Ayala durante el cierre intermitente de la ruta PY01, en Carapeguá.
El docente y sindicalista Claudio Ayala durante el cierre intermitente de la ruta PY01, en Carapeguá.

Los docentes pidieron que el gobierno de Pedro Alliana —que asumió tras la destitución de Peña del Poder Ejecutivo mediante un juicio político el viernes 6 de noviembre— tenga la valentía de recuperar esos recursos tanto de la Caja Fiscal como del Instituto de Previsión Social (IPS). También exigieron cárcel para todos los involucrados en la megaestafa perpetrada contra millones de ciudadanos a través de ueno bank.

Piden garantía de la devolución de fondos

Por su parte, Juan Carlos Cáceres, presidente de la Asociación de Educadores de Carapeguá, agremiada a la FEP, explicó que el sector docente pide la garantía y la devolución total de los 60 millones de dólares de la Caja Fiscal y de los 355 millones de dólares del IPS, además de otros fondos afectados.

El sindicalista Juan Carlos Cáceres, presidente de la Asociación de Educadores de Carapeguá, durante la protesta sobre la ruta PY01.
El sindicalista Juan Carlos Cáceres, presidente de la Asociación de Educadores de Carapeguá, durante la protesta sobre la ruta PY01.

Los manifestantes también exigen que se agilice la desvinculación de los docentes que ya cuentan con resolución de jubilación y que se garantice el reajuste salarial del 8% previsto.

Lea más: Docentes se movilizan en Misiones y exigen garantías para el presupuesto educativo 2027

Tras cinco horas, los manifestantes levantaron la medida luego de que el presidente Pedro Alliana solicitara a la Cámara de Diputados la suspensión del tratamiento del Presupuesto General de la Nación 2027, cuyo cumplimiento, sin modificaciones, también reclaman los docentes.

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